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Piyasalar Merkez Bankası`na odaklandı

21.05.2020 09:25

Son güncelleme : 21.05.2020 09:25
Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, yurt içinde bugün gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.



AA

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka  sayısının 5 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısının 327 bini geçmesine karşın,  iyileşen hasta sayısındaki artış ve en kötünün geride kaldığı beklentileri pay  piyasalarını destekliyor.

ABD'de perakende sektörü şirketlerinin ilk çeyrek sonuçlarının  tahminlerden iyi gelmesi ile dün New York borsasında yükseliş isteği etkili oldu.  ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarındaki, "Para politikası dikkate  alındığında, katılımcılar Fed'in bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek  için tüm araçlarını kullanmaya, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı  hedeflerini desteklemeye kararlı olduğunu belirtti." ifadesi de borsada alımların  güçlenmesini sağlayan etkenlerden biriydi.

Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 1,52, S&P 500 endeksi  yüzde 1,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,08 değer kazandı.

Avrupa tarafında, karantina tedbirlerinin adım adım kaldırılması ve  ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması yükseliş eğiliminin sürmesini sağlıyor. Almanya'da DAX endeksi dün yüzde 1,34 değer kazanarak yükselişini üst üste 4'üncü  işlem gününe taşırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,87 prim yaptı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin ardından bugün Asya  borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan imalat sanayi  Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 38,4 ile düşüşünü sürdürse de hizmet sektörü  PMI 21,5'ten 25,3' toparladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde  0,1 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Çin'de ise ABD ile gerilimin tırmanabileceği endişeleri borsa üzerinde  baskıya neden oluyor. Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,2 değer  kaybıyla 2.878 seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde, dün 103.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi,  bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının önemli bir kısmını  geri verse de, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 102.157,53  puandan tamamladı. Dün 6,7913'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası  piyasanın açılışında 6,7870 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile ABD-Çin  geriliminin artabileceğine ilişkin endişelerin küresel piyasalar üzerinde baskıya  neden olabileceğini belirterek, ABD endekslerinin vadeli işlemlerde yüzde 0,4  değer kaybettiğine dikkati çekti.

Konuyla ilgili ABD ve Çin tarafından gelecek açıklamaların  yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, açıklanacak verilerin  yanı sıra yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome  Powell'ın yapacağı konuşmanın  takip edileceğini söyledi.

Analistler, bugünkü yoğun veri gündeminin de etkisiyle piyasalarda  dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde  103.200 ve 105.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük  çoğunluğu TCMB'nin faiz indirimlerine bugün de devam edeceğini tahmin ediyor. 17  ekonomistin 15'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı)  indirim beklerken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50  baz puan oldu. 22 Nisan'daki son PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan  indirilerek yüzde 8,75 düzeyine çekilmişti.

Geçen ayki toplantıda politika faizini, en yüksek piyasa beklentisi  olan 100 baz puan indiren Merkez Bankası, Temmuz 2019'dan bu yana politika  faizini üst üste sekiz toplantıda  toplamda 1525 baz puan düşürerek yüzde 24'ten  yüzde 8,75'e çekti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 1. çeyrek uluslararası yatırım pozisyonu

10.30 Almanya, mayıs ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

11.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

15,30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

16.45 ABD, mayıs ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, nisan ayı konut satışları




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