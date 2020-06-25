Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar Merkez Bankası`na odaklandı

25.06.2020 09:06

Son güncelleme : 25.06.2020 09:06
Küresel piyasalar yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan ikinci dalga endişeleriyle negatif seyrederken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.



AA

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke  olmaya devam ederken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 2,4 milyona ulaştı.

Salgında vaka sayısında beklenen iyileşmenin sağlanamaması, ikinci  dalgaya ilişkin endişeleri artırırken, ekonomik toparlanmanın tehlikeye  girebileceği düşüncesi ile dün pay piyasalarında satışlar güçlenirken, petrol  fiyatları geriledi.

Ekonomiye ilişkin hızlı toparlanma beklentilerinin azalmasının bir  nedeni de Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonomiye ilişkin daralma  tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 4,9'a revize etmesi oldu.

Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkisinin beklenenden daha  olumsuz olduğu gerekçesiyle 2021 için küresel büyüme tahminini de yüzde 5,8'den  yüzde 5,4'e düşüren IMF, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 8, Avro Bölgesi  ekonomisinin ise yüzde 10,2 küçüleceğini tahmin etti.

Bu gelişmelerle dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen New York  borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 2,72, S&P 500 endeksi yüzde 2,59 ve Nasdaq  endeksi yüzde 2,19 değer kaybetti.

Avrupa pay piyasalarında da satışların etkili olduğu görüldü.  Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,43, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,11 ve  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,92 düşüş kaydetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir Asya piyasalarıyla yeni  güne de taşındı. Çin'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu günde,  kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 1,9 değer kaybetti.

Yurt içinde, dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisi ile gerileyen  BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 azalışla 114.448,91 puandan tamamladı. Dün  6,8559'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında  6,8550 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin, Para Politikası Kurulu  toplantısı, yurt dışında ise ABD'de 1. çeyrek büyüme başta olmak üzere veri  gündeminin takip edileceğini belirterek, Kovid-19'a ilişkin haber akışının da  gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin  direnç olarak güçlendiğini kaydeden analistler, 112.000 ve 110.000'in destek  olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük  çoğunluğu TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine  devam edeceğini öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin  medyanı 25 baz puan oldu.

21 Mayıs'taki son PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan  indirilerek yüzde 8,25 düzeyine çekilmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu kararları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Euro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları

15.30 ABD, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.449
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  115.369  
Önceki Kapanış :  114.449  
En Yüksek
115.627 En Düşük
114.333
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 12,43 93.323.519 % 10,00  
CEMAS 1,43 437.441.610 % 10,00  
LUKSK 16,52 1.928.143 % 9,99  
AYEN 4,41 246.752.889 % 9,98  
AKMGY 33,06 5.709.019 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4900 8,5326 % 0,06  
Frank 7,1966 7,2400 % -0,04  
Riyal 1,8219 1,8310 % 0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 0,70  
Altın Gr. 388 388 -0,21  
Cumhuriyet 2.510 2.532 -4,30  
Tam 2.584 2.598 -2,40  
Yarım 1.255 1.271 -1,20  
Çeyrek 628 636 -0,60  
Gümüş.Ons 17,53 17,57 0,05  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 0,01  
B. Petrol 39,98 39,98 -0,33  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru