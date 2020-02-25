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Piyasalar Merkez Bankası`na odaklandı

25.02.2020 09:33

Son güncelleme : 25.02.2020 09:33
Küresel piyasalar, koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle negatif seyrini sürdürürken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal`ın yapacağı konuşma takip edilecek.



AA

Piyasalarda Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler devam ederken, haber  kirliliği de sert dalgalanmalara yol açıyor. Çin'de salgın nedeniyle yaşamını  yitirenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan  açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni  Kovid-19 vakası saptandı.

Virüs için aşı bulunup bulunmadığı ve  zamanlaması gibi konulardaki  haber kirliliği devam ederken, virüsün İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak  üzere diğer ülkelerde de görülmesi pay piyasalarında sert düşüşe neden oluyor.

Pay piyasalarındaki sert düşüş devam ederken, güvenli liman alımları,  altın ve ABD tahvillerinin değer kazanmasını sağlıyor.

ABD'de dün Dow Jones endeksi yüzde 3,56, S&P 500 endeksi yüzde 3,35 ve  Nasdaq endeksi yüzde 3,71 değer kaybetti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri, riskten  kaçan yatırımcıların talepleri ile Temmuz 2016'dan bu yana en düşük seviyesi olan  yüzde 1,3520'ye kadar geriledi.

Altının ons fiyatı ise dün 1.689,4 dolar ile Ocak 2013'ten bu yana en  yüksek seviyesini görmesinin ardından etkisini artıran satışlarla 1.650 dolar  seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, İtalya’da Kovid-19 salgınından hayatını  kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, Avusturya, Çekya ve Macaristan gibi bazı  ülkeler, ek tedbirler aldıklarını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerini alarma  geçiren İtalya'daki Kovid-19 vakalarından dolayı İtalya, Slovenya, Fransa,  Avusturya, Almanya ve İsviçre sağlık bakanlarının bugün Roma'da toplanmaları  öngörülüyor.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsaları sert düşüşünü ikinci işlem gününe  taşıdı. İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 5,43, Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,01,  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,94  değer kaybetti.

Analistler, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği'nin (IATA) Kovid-19  nedeniyle küresel hava yolu endüstrisinin 30 milyar dolara yakın gelir kaybı  yaşayabileceği uyarısı yapmasının ardından dün hava yolu sektörü hisselerinde  sert düşüşler görüldüğünü bildirdi.

Alman hava yolu firması Lufthansa’nın hisseleri dün yaklaşık yüzde 8,  EasyJet yüzde 16,4, Ryanair Holdings hisseleri yüzde 13,5 ve International  Airlines Group'un (IAG) hisseleri yüzde 9,2 değer kaybetti.

Resmi tatil dolayısıyla haftaya bugün başlayan Japonya piyasalarında,  Nikkei 225 endeksi, geciken fiyatlamalarla yüzde 3,2 düşüş kaydederken, Çin'de  Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi ve Hong  Kong'da Hang Seng endeksi ise gelen tepki alımlarıyla pozitif tarafa geçti.

Yurt içinde, azalan küresel risk iştahı ve devam eden jeopolitik  risklerin etkisiyle analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 113.400  seviyesini gören BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran tepki  alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü yüzde 1,75 azalışla  114.789,21 puandan tamamladı.

Dün 6,16 seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçen ve 6,1140'tan  kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1050 seviyesinde  işlem görüyor.

Bugün saat 18.00'de TCMB Başkanı Murat Uysal'ın, Bursa Ticaret ve  Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın piyasaların odağında yer  aldığını ifade eden analistler, Uysal'ın konuşmasında, gelecek dönem para  politikalarına ilişkin ipuçların aranacağını söyledi.

Analistler, Kovid-19 salgını ve Suriye'ye ilişkin haber akışı ile  Almanya'nın büyüme verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını  belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400'ün destek, 117.200  seviyesinin direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 6,10-6,15 bandının öne  çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, 2019 yılı 4. çeyrek GSYH

17.00 ABD, aralık ayı konut fiyat endeksi

18.00 ABD, şubat ayı tüketici güveni ve Richmond Fed sanayi endeksi




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Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
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