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Piyasalar Merkez Bankası`nı bekliyor

19.02.2020 09:33

Son güncelleme : 19.02.2020 09:33
Küresel piyasalar koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri konusundaki belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın faiz kararı takip edilecek.



AA

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aşarken, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977'sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185’e çıktı.

Koronavirüs salgınında ölüm ve vaka sayılarındaki artışın ivme kaybetmesine karşın salgının Çin başta olmak üzere küresel ekonomi üzerindeki etkileri artık daha yüksek sesle tartışılıyor. Geçen hafta Çin'in 2020 büyüme  tahminini yüzde 5,8'den yüzde 5,2'ye çeken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dünkü raporunda ise salgınının tüm Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

Bu gelişmelere karşın başlıca ekonomi yönetimlerinin destekleri ve  merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi ile piyasalardaki satış  baskılarının sınırlı kaldığını ifade eden analistler, borsaların da iç  dinamiklerle karışık bir seyir izlediğini bildirdi.

ABD'de, dün Apple'ın, yılın ilk çeyreğinde satış hedeflerine  ulaşamayabileceğini açıklaması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,56 ve S&P 500  endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, Nasdaq endeksi, günü bir önceki kapanışın  hemen üzerinde tamamladı.

Dün açıklanan New York Fed imalat endeksinin beklentilerden güçlü  artarak son 9 ayın zirvesine çıkması ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret  ederken, Almanya'dan negatif makroekonomik veriler gelmeye devam etti.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından yayımlanan  Almanya'ya ilişkin cari durum ve beklenti endeksleri, tahminlerin belirgin bir  şekilde altında kaldı.

Veri sonrası pay piyasalarında ve avroda değer kayıpları görüldü.  Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,35 gerileyerek şubat başından bu yana içinde  bulunduğu düşüş trendi içindeki hareketini sürdürdü ve 1,0786 ile Nisan 2017'den  beri en düşük seviyesini gördü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75, İngiltere'de  FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer  kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında koronavirüs salgınına ilişkin vaka  sayısındaki artışın ivme kaybetmesinin de etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.  Petrol fiyatları ile borsalarda yükseliş yaşanırken, altının ons fiyatı yatay  seyrediyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Çin'de  Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, dün ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüşe paralel gerileyen  BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 azalışla 119.574,10 puandan tamamladı. Dolar/TL  ise uluslararası piyasalarda diğer para birimleri karşısında değerlenen dolara  paralel dün yüzde 0,3 yükselerek 6,0670'ten kapanması sonrası bugün bankalararası  piyasanın açılışında yatay seyrediyor.

Doların başlıca gelişmiş ülke para birimlerine karşı değerini takip  etmek için kullanılan dolar endeksi, dün yüzde 0,44 artarak son 20 ayın zirvesi  olan 99,5'e çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu  toplantısından gelecek faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı  tutanaklarının takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde  118.200 seviyesinin destek, 121.000 ve 122.500'ün direnç konumunda olduğunu ifade  eden analistler, dolar/TL'de ise 6,07 ve 6,10 seviyelerinin direnç olarak öne  çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin 3'te 2'si  bugün TCMB'nin faizleri düşürmeye devam etmesini bekliyor. Ankete göre, 7  ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir  değişiklik beklemezken, 14 ekonomist 25-75 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını  tahmin ediyor.

Geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 1200 baz puan  düşürerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşüren TCMB, bu yılın ilk toplantısında da  indirime devam ederek politika faizini yüzde 11,25'e çekmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

16.30 ABD, ocak ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

16.30 ABD, ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi




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