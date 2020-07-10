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Piyasalar negatif seyrediyor

10.07.2020 09:07

Son güncelleme : 10.07.2020 09:12
Küresel piyasalarda, ABD-Çin geriliminin yeniden gündemin üst sıralarına yerleşmesi ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ile hafta başından bu yana gözlenen karışık seyir bugün negatife döndü.



AA

Beyaz Saray'ın Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenlik  Kanunu'nu yürürlüğe sokması nedeniyle bu ülkeye yaptırım uygulanabileceği  sinyalini vermesinin ardından tırmanan ABD-Çin gerilimi jeopolitik tarafta en  önemli risk unsuru olarak takip ediliyor.

Dün de ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Huawei'nin de dahil olduğu  bazı Çinli şirketlerden mal ve hizmet alınmasını engellemek için yeni  düzenlemeler getireceği, Çin'deki kamu bankaların da ABD'nin yaptırım uygulama  ihtimaline karşı hazırlık yaptığı haberleri basına yansıdı.

Suriye ve Libya meselelerine dair haber akışının da takip edildiği  piyasalarda, Kovid-19 salgınına yönelik ikinci dalga endişeleriyle riskli  varlıklardan çıkışın hızlandığı görüldü. Öte yandan ABD'de özellikle Florida,  Teksas gibi ülkenin güney ve güneybatı eyaletlerindeki vaka sayısının artmaya  devam etmesi nedeniyle yeniden kapanmanın değerlendirmesi gerektiği yönündeki  görüşler ağırlık kazanmaya başladı.

Makro veri tarafında dün ABD'de mayısta toptan eşya stokları yüzde 1,2  azalırken, toptan eşya satışları yüzde 5,4 arttı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı  başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 1 milyon 314 bine gerileyerek  beklentilerin altında kalırken, buna karşın rakamların hala yüksek seviyesini  koruduğu ve iyileşme hızının yavaş kaldığı görüldü.

Bu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,38 ve  S&P 500 endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti, teknoloji hissesi alımlarının devam  etmesiyle Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 0,63 yükseldi. Dolar endeksi dün  96,2 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün  96,9 seviyelerine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise bugün 8 haftanın  ardından ilk kez yüzde 0,6'nın altına indi. ABD endeks vadelilerinde ise bugün  işlemlerin negatif tarafta gerçekleştirildiği görülüyor.

Avrupa'da dün pay piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir  izlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksinde yüzde 0,04'lük, İngiltere'de FTSE 100  endeksinde yüzde 1,73'lük ve Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 1,21'lik düşüş  görüldü. Avro/dolar paritesi dün 1,1372 ile bir ayın en yüksek seviyesini  görmesinin ardından bugün yüzde 0,2 düşüşle 1,1268 seviyelerinde hareket ediyor.

Asya tarafında hafta başından bu yana hızlı yükselen Çin'de Şanghay  bileşik endeksi kapanışa yakın bugün yüzde 1,5 değer kaybetti. yatırımcıların  güvenli limanlara yönelmesiyle dolar/yen paritesinin düştüğü görülürken,  Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 azalışla seyrediyor.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel çapta risk  algısındaki artışın etkisiyle dün günü yüzde 2,46 azalışla 115.793,59 puandan  tamamladı. Dolar/TL ise hafta başından bu yana içinde bulunduğu 6,84-6,87  bandındaki hareketini sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yatırımcılarla  gerçekleştirdiği videokonferans toplantısında, ekonomide kademeli açılma  adımlarıyla birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanmanın mayıs ayı itibarıyla  başladığı belirtildi. İkinci yarıda talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha  belirgin hale geleceği mesajının verildiği toplantıda, ihracatın öngörülenden  daha güçlü bir şekilde toparlandığı, temmuz-aralık döneminde daha olumlu bir cari  işlemler dengesi görünümü beklendiği vurgulandı.

Analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret  endeksleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip  edileceğini belirterek, Kovid-19 salgını ve jeopolitik risklere ilişkin haber  akışının pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık  sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini  aktaran analistler, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı iş gücü istatistikleri

10.00 Türkiye, mayıs ayı dış ticaret endeksleri

15.30 ABD haziran ayı ÜFE




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