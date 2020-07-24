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Piyasalar negatif seyrediyor

24.07.2020 09:15

Son güncelleme : 24.07.2020 09:19
Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında artan gerilim ile satış ağırlıklı bir seyir izliyor.



AA

ABD'nin "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline  geldiğini iddia ettiği Çin'in Houston Başkonsolosluğunu kapatma kararı alması  sonrası iki ülke arasında artan gerilim pay piyasalarını negatif etkiliyor.

Çin hükümeti de bugün yapılan açıklamayla, ABD'ye, Çıngdu kentinde  bulunan ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi. Çin Dışişleri Bakanlığından  yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da Çin'in ABD'nin Houston kentindeki  başkonsolosluğunun kapatılması talimatının ardından, Çıngdu'daki ABD  Başkonsolosluğunun lisansının iptal edildiği bildirildi. Bakanlık, söz konusu  kararı, "ABD'nin mantıksız hamlesine karşı gerekli ve meşru bir cevap" olarak  nitelendirdi.

Bu gelişmeler ve dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvurularının  marttan bu yana ilk kez artması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,31, S&P 500  endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,29 değer kaybetti. Analistler,  özellikle teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının iyi gelmesi sonrası,  beklentinin gerçekleşmesi nedeniyle kar satışlarının etkisini artırdığını, bunun  da endekslerdeki düşüşü derinleştirdiğini bildirdi.

ABD borsalarında satışların güçlenmesi öncesinde kapanan Avrupa  borsalarında ise yatay bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,01 ve  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 0,07 yükseldi.

Euro/dolar paritesi ise üst üste 3'üncü kez test ettiği 1,16  seviyesinin üzerinde tutunamasa da şu dakikalarda 1,1590-1,1600 dar bandında  dengelendi.

ABD borsalarındaki negatif seyir, Asya piyasaları ile yeni güne de  taşındı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3, Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle  borsada işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika  faizini yüzde 8,25'te sabit bırakmasının ardından dünya borsalarından pozitif  ayrışan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 artışla 119.031,16 puandan tamamladı.  Dün 6,8437'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın  açılışında 6,8420'den işlem görüyor.

Yeni tip corona virüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz  başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam  ettiğini ifade eden analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma  Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen  uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors'un Türkiye  değerlendirmesinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin direnç olarak  öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, temmuz ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

11.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, temmuz ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

16.45 ABD, temmuz ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, haziran ayı yeni konut satışları 




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KONYA 376,20 63.816.758 % 10,00  
ALKA 13,09 19.624.785 % 10,00  
DAGI 7,37 4.962.911 % 10,00  
KENT 2.010,20 58.627.524 % 10,00  
SRVGY 21,12 10.621.385 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6944 8,7380 % 0,05  
Frank 7,3748 7,4193 % 0,17  
Riyal 1,8198 1,8289 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.889 1,22  
Altın Gr. 415 415 -0,20  
Cumhuriyet 2.762 2.804 45,00  
Tam 2.780 2.795 0,00  
Yarım 1.350 1.367 0,10  
Çeyrek 677 684 0,00  
Gümüş.Ons 22,57 22,61 -0,02  
Gümüş Gr. 4,95 4,96 -0,01  
B. Petrol 43,33 43,33 0,00  
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