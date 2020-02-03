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Piyasalar ocak ayı enflasyonuna odaklandı

03.02.2020 09:18

Son güncelleme : 03.02.2020 09:18
Küresel piyasalarda, geçen hafta artan jeopolitik riskler ve koronavirüs endişeleriyle negatif bir seyir izlenmesinin ardından yeni hafta Çin borsasındaki sert düşüşle başlarken, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi takip edilecek.



AA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni  tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17  bin 205'e yükseldi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296'sının durumu ağır  olmak üzere 17 bin 205'e çıktı. Öte yandan, virüsün 21 bin 558'e bulaştığı  şüphesi bulunuyor.

Koronavirüs endişeleri ile uzatılan Çin Yeni Yıl tatilinin bugün sona  ermesi ile Şanghay bileşik endeksi ise sert düştü. Endeks, açılışta yüzde 9'a  yakın düşüşle 2.716,70 puanla 18 Şubat 2019'dan bu yana en düşük seviyeyi  görürken, piyasadaki panik havasını dağıtmak için ülke merkez bankası piyasaya  1,2 trilyon yuan (173,8 milyar dolar) likidite enjekte etti. Banka ayrıca, 7  günlük ters repo faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 2,40'a ve 14 günlük oranı  yüzde 2,65'ten yüzde 2,55'e düşürdü.

Analistler, Çin'de pay piyasaları açısından ilk verilen tepkinin sert  olmasının zaten beklendiğini, virüsün finansal piyasalara etkisinin  derinleşmemesi adına yetkililerin tedbir almaya devam edeceğinin öngörüldüğünü  söyledi. Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksinin yüzde 0,45 artıda  bulunduğunu, Güney Kore'de Kospi endeksinin ise yüzde 0,1'lik kayıpla sınırlı  kaldığına işaret eden analistler, güne 6,93 seviyelerinden başlayan ve 7,02'ye  kadar yükselen dolar/yuan paritesinin seyrinin de yakından izleneceğini kaydetti.

Jeopolitik tarafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail  meselesine dair açıkladığı sözde barış planına ilişkin gelişmeler izlenirken,  Libya krizine dair haber akışı da piyasaların odağında bulunmayı sürdürüyor.

Beşşar Esed rejimi unsurları ve İran destekli yabancı terörist  gruplardan oluşan rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle, İdlib ve Halep'te  yerleşim yerlerini ele geçirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı da (MSB)  bu sabah yaptığı açıklamada, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu  atışı neticesinde 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını  duyurdu.

Öte yandan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümet karşıtı  gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalan Adil  Abdulmehdi'nin ardından cumartesi günü hükümeti kurma görevini eski İletişim  Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye verdiğini açıkladı. Allavi’nin, bir ay  içerisinde kabineyi oluşturup meclisten güvenoyu alması gerekirken, konuya dair  tepki ve destek açıklamaları yakından takip ediliyor.

ABD tarafında geçen hafta beklentiler doğrultusunda gelen veriler ve  tahminleri aşan şirket bilançolarına karşın koronavirüs endişeleri ve jeopolitik  risklerin fiyatlamalarda öne çıktığı görüldü. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde  1,59, S&P 500 endeksi yüzde 1,77 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,59 geriledi. ABD 10  yıllık tahvil faizleri yüzde 1,50 psikolojik sınırına kadar gerilemesinin  ardından bugün yüzde 1,5260 seviyelerinde bulunuyor. Cuma günü 97,3 ile iki  haftanın en düşük seviyesine gerileyen dolar endeksi ise bugün yüzde 0,1'lik  yükselişle 97,5 sınırında tutunmaya çalışıyor.

Avrupa tarafında, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) resmen  ayrılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor. Ayrılmanın gerçekleşmesinin  ardından tarafların gelecekteki ilişkilerinin anlaşmaya bağlanması için  müzakerelerin yapılacağı 11 aylık geçiş dönemi kritik önem taşıyor. İngiltere'nin  bu süre zarfında AB kurallarına uymaya devam edeceği ancak birliğin karar  mekanizmalarında yer almayacağı belirtiliyor.

Brexit belirsizliğine dair önemli bir dönüm noktasının geride  kalmasına karşın küresel gelişmeler paralelinde azalan risk iştahının etkisiyle  cuma günü Avrupa borsalarında düşüş yaşanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde  1,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde  1,30 geriledi. Geçen hafta 1,10 kritik sınırının altını gören avro/dolar paritesi  ise bugün yüzde 1,1084 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,59 değer  kaybederek 119.140,08 puandan kapandı. Dolar/TL ise geçen haftayı 5,9814  seviyelerinden tamamlamasının ardından bugün 5,98'in üzerinde yatay hareket  ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ocak ayı enflasyon, yurt dışında ise  Euro Bölgesi ve ABD'de imalat sektörü PMI verilerinin takip edileceğini  belirterek, jeopolitik tarafta yoğunlaşan haber akışının da gündemin odağında  bulunduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 121.500 puanın direnç olarak öne  çıktığını kaydeden analistler, 119.000 puanın destek konumda bulunduğunu  bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak  ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,14 artmasını bekliyor. Ankete  katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,80 ila yüzde  1,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin  ortalamasına (yüzde 1,14) göre, bir önceki ay yüzde 11,84 olan yıllık enflasyonun  yüzde 11,92'ye çıkacağı hesaplanıyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon  tahminleri yüzde 8,5-12 aralığında yer alırken, 2020 sonu enflasyon  beklentilerinin ortalaması da yüzde 9,91 oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı TÜFE ve yurt içi ÜFE

11.55 Almanya, ocak ayı imalat sektörü PMI

12.00 Euro Bölgesi, ocak ayı imalat sektörü PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı imalat sektörü PMI

17.45 ABD, ocak ayı imalat sektörü PMI

18.00 ABD, ocak ayı ISM imalat sanayi ve istihdam endeksleri




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