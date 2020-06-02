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Piyasalar pozitif seyrediyor

02.06.2020 09:17

Son güncelleme : 02.06.2020 09:17
Küresel piyasalar, ABD`deki protestolara karşın imalat sanayi verilerindeki toparlanmanın etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.



AA

ABD'de dün açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi  endeksinin, mayısta bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 43,1 değerine yükselmesi  pay piyasalarını desteklerken, yaşanan protestolar nedeniyle alımların sınırlı  kalması dikkati çekti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq  endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'nın  hisseleri ise Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almasının  ardından 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını  kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerde, bazı büyük kentlerde polis ile  göstericiler arasında şiddet olayları yaşandı. New York Valisi Andrew Cuomo,  protestoların artması üzerine New York şehir merkezinde yeniden gece sokağa çıkma  yasağı kararı aldı.

Basında yer alan haberlere göre ise şiddet olaylarının devam etmesi  durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1807'de çıkarılan isyan veya iç  karışıklıklarda Başkan'a Amerikan topraklarında askeri güç kullanma yetkisi veren  "İsyan Yasası'nı" kullanabileceği bildirildi.

Analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini  koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olması nedeniyle piyasalarda  iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin  (PMI) Avro Bölgesi'nde 33,'ten 39,4'e çıkması ve yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınında en kötünün geride bırakıldığı beklentileri borsaların yüzde 1'in  üzerinde yükselmesini sağladı.

Almanya borsasının resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğu günde,  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,48 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43  değer kazandı.

Dün Çin'de imalat sanayi PMI verisinin 50'nin üzerine çıkarak  genişlemeye işaret etmesi ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin yeni bir gümrük  tarifesi savaşına dönmeyeceği iyimserliği ile pay piyasalarında etkili olan  pozitif seyir bugün de devam ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde, dün yüzde 1,65 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü  107.266,19 puanla yaklaşık 3 ayın zirvesinden tamamladı. BIST 100 endeksi,  böylece yükseliş serisini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıdı. Dün 6,8143'ten  kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8030  seviyesine geriledi.

Bugün veri takviminin zayıf olduğunu ifade eden analistler,  piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesini bekliyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde  kalınması durumunda yeni hedeflerin 109.500 ve 111.000 seviyeleri olacağını  söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, mart ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz  varlık ve yükümlülükleri

16.45 ABD, mayıs ayı ISM New York




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