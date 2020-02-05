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Piyasalar pozitif seyrini sürdürüyor

05.02.2020 09:28

Son güncelleme : 05.02.2020 09:28
Küresel piyasalar, Çin`deki koronavirüsüne ilişkin endişelerin hafiflemesi ile pozitif seyrederken, makroekonomik veri ve haber odaklı seyrin devam etmesi bekleniyor.



AA

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasının, bugün  gerçekleştirilecek oylama ile sona ererek gündemden düşmesi bekleniyor. Çin'deki  koronavirüsüne ilişkin endişeler, hastalığın yayılma hızının yavaşlaması ve çözüm  konusunda gelen açıklamalarla hafifledi.

Bu gelişmeler ve son dönemde özellikle imalat sanayi başta olmak üzere  açıklanan makroekonomik verilerin, küresel ekonomiye ilişkin iyimser beklentileri  desteklemesi ile dün pay piyasaları hızlı yükseldi.

ABD'de dün fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verisinin beklentileri  karşılaması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,44 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,50  değer kazandı. Nasdaq endeksi ise yüzde 2,10 artışla tüm zamanların en yüksek  kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, açıklanan şirket bilançolarının genel olarak beklentilerin  üzerinde karlılığa işaret etmesinin borsalarda alımları desteklediğini,  dolayısıyla piyasaların 2019 yılı finansal tablolar ve makroekonomik verilere  ilişkin hassasiyetinin arttığını ifade etti.

Avrupa tarafında, dün veri ve haber akışının zayıf olmasına karşın  borsalar, artan küresel risk iştahı ile hızlı yükseldi. Almanya'da DAX endeksi  yüzde 1,81, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 1,76 yükseliş kaydetti.

Brexit sonrası, yetkililerin, Avrupa Birliği (AB) standartlarına  uyması koşuluyla İngiltere ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota da dahil olmak  üzere iddialı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacaklarını söylemesinin  ardından konuyla ilgili gelişmelerin takip edildiğini belirten analistler, avro  ve sterlinin dolar karşısındaki zayıf seyrini sürdürdüğünü vurguladı.

Koronavirüsünün yayılma hızının alınan önlemlerle ivme kaybetmesi ile  dün yükselişe geçen Asya borsaları, bugün de pozitif seyrini sürdürüyor. Çin'de  ekonomi yönetiminin piyasaları destekleme adımlarının da etkisiyle Şanghay  bileşik endeksi bugün kapanışa yakın yüzde 0,9 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi  yüzde 1,1 değer kazandı. Çin Merkez Bankası, piyasaları desteklemeye devam  ederek, dün de 400 milyar yuanlık likidite sağladı. Bugün açıklanan verilere göre  hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Çin'de ve Japonya'da  beklentilerin hafif altında kaldı.

Yurt içinde, dün artan küresel risk iştahına paralel alımların  güçlenmesi ile BIST 100 endeksi, yüzde 2,43 değer kazanarak 122.136 puana çıktı.  Dün 5,96-5,99 bandında dalgalanması sonrası günü 5,9790'dan tamamlayan dolar/TL  ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9810 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü PMI başta olmak  üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini  belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 122.200  ve 123.900 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.55 Almanya, ocak ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Euro Bölgesi, ocak ayı hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı hizmet sektörü PMI

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı perakende satışlar

16.15 ABD, ADP özel sektör istihdamı

16.30 ABD, aralık ayı dış ticaret dengesi

17.45 ABD, ocak ayı hizmet sektörü PMI

18.00 ABD, ISM imalat dışı endeks




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