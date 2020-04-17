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Piyasalar TCMB beklenti anketine odaklandı

17.04.2020 09:04

Son güncelleme : 17.04.2020 09:08
Küresel piyasalarda, ülkelerin yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün yurt dışında Euro Bölgesi enflasyon verisi, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı beklenti anketi takip edilecek.



AA

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla  (GSYH) ilk çeyrekte yıllık yüzde 6,8 gerilerken, söz konusu oran, Çin hükümetinin  1992'den bu yana yayımladığı resmi büyüme rakamları arasında en kötü performansa  işaret etti. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla da  yüzde 9,8 daraldı. Çin'in büyüme verisine yönelik farklı kurumların  gerçekleştirdiği piyasa beklentileri yüzde 6 ila 9 arasında değişse de bazı  ekonomistler çift haneye varan daralmadan bahsediyordu.

Öte yandan Çin'de perakende satışlar martta yıllık 15,8 ve sanayi  üretimi yüzde 1,1 ile beklentilerden daha az düşüş kaydetti. Analistler, ilk  çeyrekte Kovid-19 nedeniyle Çin'de birçok fabrikanın kapandığını, hem arz hem de  talep kanalının ciddi bir şekilde sekteye uğradığını belirterek, buna karşın  martta bir önceki aya kıyasla sanayi üretimindeki iyileşmenin cesaret verdiğini  söyledi.

Açıklanan verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik  endeksi yüzde 0,89 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,53 artışla  seyrediyor.

Petrol cephesinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC)  corona virüs salgını nedeniyle ham petrol talebinin 30 yılın en düşük seviyesine  gerilemesini beklediğini bildirmesinin ardından Brent petrolün varili dün 26,3  dolara kadar gerilerken, bugün 27,4 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı  başvurusunda bulunanların sayısı 11 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 5  milyon 245 bin oldu. Böylece, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını  etkilemesiyle son 4 haftada maaş başvurusu yapanların sayısı toplamda 22 milyona  ulaştı. ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi de nisanda eksi 56,6'ya  gerileyerek, Temmuz 1980'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü. Dün  bilanço açıklayan BlackRock'ın ilk çeyrek net karı da yıllık yüzde 23 geriledi.

Negatif verilere karşın, ülkelerin Kovid-19 sonrası aldıkları  kısıtlayıcı tedbirleri gevşetmenin yollarını araması pay piyasalarında risk  iştahının canlı kalmasını sağlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, ülkesinde alınan  corona virüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet  valilerinde olduğunu duyurdu. Virüsün ilerleyişinde eğrinin düzleştiğini, tepe  noktasının geride kaldığını belirten Trump, "Elimizdeki veriler ışığında, uzman  ekibimiz virüse karşı savaşımızda bir sonraki cepheye geçmemize karar verdi. Bu  süreci 'Amerika'yı tekrar açmak' olarak nitelendiriyoruz. Bazı eyaletler virüsten  çok etkilenmedi. Bu eyaletler 1 Mayıs'tan önce sürece başlayabilir, ancak bir  eyalet virüs önlemlerini gevşetmek istemezse, virüs önlemlerini devam  ettirmelerine izin veririz." açıklamasında bulundu.

Gelişmelerin ardından New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde  0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,59 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,66 yükselirken, vadeli  işlemlerde bugün de yüzde 3'ün üzerinde değer kazanımlarının sürdüğü görülüyor.  Dolar endeksi dün 100,3 seviyesine kadar yükselmesinin ardından bugün yeniden 100  sınırının altına indi ve 99,8 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında  kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatılmasına karar verilirken, İtalya,  İspanya ve Almanya gibi ülkelerde Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmeye başladığı  görülüyor. Bu gelişmelerle Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 gerilerken,  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi yüzde  0,21 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise 1,0817 ile son 10 günün en düşük  seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,3 artışla 1,0872 seviyelerinde  hareket ediyor.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41  değer kazancıyla 96.249,09 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dolara olan  talebin artmasının etkisiyle dün 6,9587'ye kadar yükselmesinin ardından bugün  6,91 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB nisan ayı beklenti anketi, yurt  dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve inşaat üretimi ile ABD'de öncü endeksin  takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000  seviyesinin destek, 99.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, şubat ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu

11.00 İtalya, şubat dış ticaret dengesi

12.00 Euro Bölgesi, şubat inşaat üretimi

12.00 Euro Bölgesi, mart TÜFE

14.30 Türkiye, nisan ayı Beklenti Anketi

17.00 ABD, mart öncü endeks





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