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Piyasalar veri gündemine odaklandı

01.07.2020 09:10

Son güncelleme : 01.07.2020 09:10
Küresel pay piyasalarında dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün yoğun makroekonomik veri gündemi takip edilecek.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka artışları endişeye  neden olsa da ekonomi yönetimleri ve merkez bankalarının desteğini alan pay  piyasalarında satış baskılarının sınırlı kalması ve çoğunlukla yükseliş  eğiliminin korunması dikkati çekiyor.

New York borsası, dün pozitif bir seyir izleyerek günlük bazda  ortalama yüzde 1,4 değer kazanırken, ikinci çeyreği de tarihi yükselişlerle  tamamladı. Dow Jones endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 17,8 yükselerek  1987'nin ilk çeyreğinden bu yana en iyi çeyreklik performansını gösterdi. S&P 500  endeksi, aynı dönemde yüzde 19,9 değer kazancıyla 1998'den bu yana, Nasdaq  endeksi de yüzde 30,6 yükselerek 1999'dan beri en hızlı çeyreklik rallisini  gerçekleştirdi.

Analistler, dün ABD'de açıklanan tüketici güven endeksinin  beklentilerden iyi geldiğini anımsatarak, ekonominin normalleşmesi ve ABD Merkez  Bankası'nın (Fed) ekonomiyi desteklemek için agresif adımlar atmaya devam  edeceğine yönelik iyimserliğin, pay piyasalarında alımların güçlü kalmasını  sağladığını kaydetti.

Avrupa tarafında, New York borsasında alımların güçlenmesi öncesinde  kapanan borsalarda karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,64  değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90 ve Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Asya tarafında ise bugün açıklanan verilerin ekonomiye ilişkin verdiği  karışık sinyaller sonrası piyasalarda dalgalı bir seyir izleniyor. Çin'de imalat  sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,2'ye çıkarak beklentileri aşarken,  Japonya'da Tankan büyük imalatçılar endeksi 2. çeyrekte eksi 34'e gerileyerek  tahminlerin altında kaldı.

Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde  0,9 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseliş  kaydetti.

Yurt içinde, dün yüzde 0,59 değer kazanan BIST 100 endeksi, 116.524,78  puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün 6,8546'dan  günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8525  seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ve  ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra Fed toplantı  tutanaklarının da takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık  sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini  ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna  geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, haziran ayı imalat sanayi PMI ve işsizlik oranı

11.00 Euro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi PMI

15.15 ABD, haziran ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, haziran ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat endeksi

21.00 ABD, Fed toplantı tutanakları




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