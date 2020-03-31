GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar veri gündemine odaklandı

31.03.2020 09:22

Son güncelleme : 31.03.2020 09:27
Küresel piyasalarda devam eden yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlenirken, bugün hareketlenen veri gündemi takip edilecek.



AA

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı, hükümetlerin uygulamaya koyduğu tedbirler ve merkez bankalarının genişlemeci adımları gündemin odağındaki  yerini korurken, pay piyasaları dün ABD ve Avrupa'da, bugün de Asya'nın büyük  çoğunluğunda pozitif bir seyir izledi.

ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 140 bini aşarken, ölü sayısı ise 2 bin  513'e ulaştı. Dün konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald  Trump, Kovid-19 ile mücadelede önemli bir kilometre taşını aştıklarını ve ABD  genelinde test edilen kişilerin sayısının 1 milyonu geçtiğini belirterek, "Virüse  karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok  önemli." ifadelerini kullandı.

Salgında vaka sayısındaki artış ivmesinin yavaşlamaya başladığına  ilişkin analizler ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) olası yararının,  riskinden daha fazla olabileceği düşüncesi ile bazı ilaçların Kovid-19  tedavisinde kullanımına onay vermesinden moral bulan New York borsası, dün yüzde  3'ü aşan yükselişler kaydetti.

Dow Jones endeksi yüzde 3,19, S&P 500 endeksi yüzde 3,35 ve Nasdaq  endeksi yüzde 3,62 değer kazanırken, dolar endeksi 98-100 bandı içinde  dengelendi.

Avrupa tarafında da borsalarda dün yükseliş eğilimi dikkati çekti. Dün  Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,90, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 ve  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise 1,11  üzerinde kalıcı olamadı ve dün yüzde 0,7 azalışla 1,1047'ye geriledi.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri  Endeksi'nin (PMI) martta 52 ile beklentileri aşması ve ekonomik aktivitede  genişlemeye işaret etmesi sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde  0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 değer kazandı.

Japonya'da ise sanayi üretimi endeksinin düşüş eğilimini sürdürmesinin  etkisiyle Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün görece sakin bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, bir  önceki güne göre yüzde 0,07 gerileyen BIST endeksi 88.059,46 puandan kapanış  yaptı. Dün yüzde 1,9 artışla 6,5763'ten günü tamamlayan dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 6,5830'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise  Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, Kovid-19  salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici  olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 üzerinde kalıcılık sağlanması  durumunda 92.000 ve 95.500 seviyelerinin gündeme geleceğini ifade eden  analistler, dolar/TL'de ise 6,61'in önemli direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı dış ticaret dengesi

10.55 Almanya, mart ayı işsizlik oranı

12.00 Euro Bölgesi, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi

17.00 ABD mart ayı tüketici güven endeksi





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0588.059
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  87.937  
Önceki Kapanış :  88.059  
En Yüksek
88.812 En Düşük
86.815
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYGYO 6,09 58.015.941 % 0,00  
OZKGY 2,18 16.274.950 % 0,00  
TKFEN 12,23 47.147.681 % 0,00  
OZKGY 2,18 16.274.950 % 0,00  
SAFKR 2,40 488.062 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1170 8,1578 % -0,32  
Frank 6,8349 6,8761 % 0,06  
Riyal 1,7486 1,7574 % 0,21  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.615 1.616 -6,24  
Altın Gr. 342 342 -1,14  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,08 14,12 0,04  
Gümüş Gr. 2,98 2,98 0,00  
B. Petrol 26,98 26,98 0,56  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru