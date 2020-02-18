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Piyasalar veri odaklı seyir izliyor

18.02.2020 09:32

Son güncelleme : 18.02.2020 09:32
Küresel piyasalar, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerinin görüleceği ilk verilerin bugünden itibaren gelmeye başlayacak olması nedeniyle karışık bir seyir izliyor.



AA

Dün Japonya'da açıklanan büyüme verisinin beklentilerin çok altında  kalması sonrası, bugünden itibaren Çin'deki koronavirüs salgınının ekonomi  üzerindeki etkilerinin gözleneceği makroekonomik veriler bekleniyor.

Analistler, bugün Almanya'da açıklanacak Avrupa Ekonomik Araştırmalar  Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi'nin koronavirüs salgınının ekonomiye ilk  etkilerini incelemeye imkan vereceğini belirterek, bu anlamda perşembe günü Avro  Bölgesi tüketici güven endeksi, cuma günü de dünya genelinde açıklanacak  Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili  olabileceğini söyledi.

Almanya'da kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni  ölçen ve gelecek altı aya ilişkin beklentilerine işaret eden ZEW Ekonomik Güven  Endeksi, ocak ayında 16 puan artarak 26,7 ile son 4,5 yılın en yükseğine  çıkmıştı.

Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı  1869’a, kesinleşen vaka sayısı da 11 bin 741’inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin  436’ya çıktı. Vaka sayısındaki artış hızının düşmesine karşın, çözüm konusunda  net bir sonuç çıkmaması, ekonomiye etkisinin ilk tahminlerden daha uzun  sürebileceği söylemlerinin daha yüksek sesle tartışılmasına neden oluyor.

ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle dün kapalı olmasına karşın,  Apple'nin koronavirüs salgını nedeniyle ilk çeyrekte ciro hedefine  ulaşamayacağını bildirmesi, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artıran bir  gelişme oldu.

Avrupa borsalarında, dün sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlenirken,  avro/dolar paritesi düşüş eğilimini sürdürdü. Parite, 1,0823 ile Nisan 2017'den  bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda Asya piyasalarında  1,0830'dan işlem görüyor. Dün Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere’de  FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Japonya'da, beklentilerin çok altında kalan büyüme verisi sonrası  düşüş eğilimini bugün de sürdüren Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,50  değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise, Merkez Bankası'nın 1 yıl  vadeli faizi 10 baz puan düşürmesi ve likidite destekleri ile dünkü pozitif  seyrini bugüne taşıyamadı. Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,2 değer  kaybıyla 2.980 puan seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlenirken, döviz  kurları 6,04-6,06 bandında dalgalı seyretti. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53  artışla 120.791,86 puandan tamamladı. Dolar/TL ise yüzde 0,1 azalışla 6,0470'ten  kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0570 seviyesinde  işlem görüyor.

Yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde  pay piyasalarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini dile getiren  analistler, Suriye’deki gelişmeler ve küresel risk iştahının yön üzerinde ana  belirleyiciler olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 120.000 ve 118.200  seviyelerinin destek, 122.500 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek,  dolar/TL'de ise 6,07'nin direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, aralık ayı işsizlik verileri

13.00 Almanya, şubat ayı ZEW endeksleri

14.30 Türkiye, aralık ayı konut fiyat endeksi

16.30 ABD, şubat ayı New York Fed sanayi endeksi




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