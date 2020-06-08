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Piyasalar yeni haftada Fed`e odaklandı

08.06.2020 09:21

Son güncelleme : 08.06.2020 09:21
Küresel piyasaların geçen haftayı pozitif tamamlaması sonrası yeni haftada ABD Merkez Bankası`nın (Fed) faiz kararı takip edilecek.



AA

Dünya genelinde, geçen hafta açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi  verilerinin genel olarak beklentilerden iyi gelerek ekonomilerdeki canlanmaya  işaret etmesinin yanı sıra hükümet ve merkez bankalarının teşvikleri  piyasalardaki risk iştahını artırdı.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdamın, azalış  beklentilerine karşın artışa işaret etmesi sonrası New York borsasında  yükselişler yüzde 3'ü aştı.

Brent petrolün varil fiyatı da ekonomilerdeki toparlanmanın desteği ve  Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 9 Haziran'daki toplantısı öncesi, üye  ülkelerin üretim kesintisinin devam etmesi yönünde anlaştığı yönündeki haberler  ile geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 11,5 değer kazanarak 41,9  dolarla yaklaşık 3 ayın zirvesine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki artışın desteklediği enerji devi hisse ve  fonlardaki değer artışı da pay piyasalarındaki yükselişte önemli bir rol oynadı.

ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını  kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestoların devam  etmesine karşın artan risk iştahı ile cuma günü Dow Jones endeksi 3,15, S&P 500  endeksi yüzde 2,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,06 değer kazandı.

ABD'deki protestoların çoğunlukla barışçıl geçmesi üzerine New York,  Chicago ve Philadelphia'daki sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması, İngiltere'ye  de sıçrayan gösterilere ilişkin endişeleri azalttı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ırkçılık karşıtı  gösteride, polisle protestocular arasında arbede yaşansa da Avrupa piyasalarının  odağında ekonomiye ilişkin haber akışı yer aldı.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), Pandemi Acil Varlık Alım  Programı'nı (PEPP) beklentilerin üzerinde artırması ve Almanya'daki yeni  hanehalkı destekleri ile yükseliş eğilimini koruyan Avrupa borsaları, cuma günü  yüzde 3'ü aşan artışlar kaydetti.

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,36, İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 2,25 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,71 değer kazandı.

Asya borsaları ise yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.  Japonya'da açıklanan GSYH verisinin ilk çeyrekte yüzde 2,2 ile beklentilerden  daha fazla düşüş kaydetmesine kaşın Nikkei 225 endeksi, artan küresel risk iştahı  ile yüzde 1 değer kazandı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay  bir seyir izlerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, geçen hafta boyunca yükseliş eğiliminde hareket eden BIST  100 endeksi, 15 Mayıs'ta başlayan ve cuma günkü kapanışa kadar devam eden 13  günlük ralli ile tarihinin aralıksız en uzun soluklu yükselişini yaptı. Cuma günü  yüzde 0,44 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,27, 13 günlük  ralli sürecinde de yüzde 10,9 prim yaptı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin  karantina tedbirlerinin kaldırılması ve buna bağlı olarak ekonomilerin tekrar  canlanmasının, pay piyasalarındaki yükseliş isteğini beslediğini ifade etti.

Bu hafta, çarşamba günü gerçekleştirilecek Fed'in Açık Piyasa Komitesi  toplantısının yanı sıra hafta genelinde ABD ve Çin'de enflasyon ile Avrupa'da  büyüme ve sanayi üretim verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden  analistler, bugün önemli bir veri olmaması nedeniyle Kovid-19 salgınına ilişkin  haber akışı ve Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapması beklenen ECB Başkanı  Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin  destek, 113.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.




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