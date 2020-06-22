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Piyasalar yeni haftaya karışık başladı

22.06.2020 09:10

Son güncelleme : 22.06.2020 09:18
Küresel piyasalar, geçen hafta yoğun haber ve veri akışı ile dalgalı bir seyir izlemesinin ardından yeni haftanın açılışında karışık bir görünüm sergiliyor.



AA

Geçen hafta, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka  sayılarının neden olduğu endişeler, beklentilerden iyi gelen makroekonomik  veriler ve merkez bankalarının genişlemeci adımları ile dalgalı bir seyir izleyen  küresel piyasalar, haftalık bazda yükseliş kaydetti.

ABD'de artan Kovid-19 vaka sayısındaki artışa karşın makroekonomik  verilerde görülen beklentilerin üzerindeki toparlanma, pay piyasalarını  desteklemeye devam ediyor. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,8 ve S&P 500  endeksi yüzde 0,56 değer kaybetse de endeksler haftalık bazda yükseliş eğilimini  korudu.

Haftalık değer kazancı yüzde 4'e yaklaşan Nasdaq endeksi ise cuma günü  yatay bir seyir izledi.

Analistler, ABD'de özellikle güney kesimlerindeki eyaletlerde  Kovid-19'a yakalanan genç sayısının ciddi oranda artış gösterdiğini belirterek,  konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ancak  piyasalardaki ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin halen devam ettiğini  kaydetti.

Avrupa tarafında, cuma günü pozitif seyreden borsalar, haftalık bazda  da ortalama yüzde 3 değer kazandı. Sterlin ve avronun, dolar karşısındaki değer  kaybı ise İngiltere Merkez Bankası'nın varlık alım programını artırması sonrası  devam etti. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,40,  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,10  yükseliş kaydetti.

Sterlin/dolar paritesi, geçen hafta yüzde 1,5 değer kaybetmesi sonrası  bugün Asya piyasalarında yüzde 0,3 prim yaparak 1,2390 seviyesinde dengelendi.

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir  izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik  endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 ve Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, işlem hacmi rekorları ile yükseliş eğiliminde hareket  eden BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,99, haftalık bazda ise yüzde 3,44 değer  kazanarak 113.611,89 puanla 26 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını yaptı. Cuma  günü 6,8529'a gerileyen dolar/TL ise bugün düşüş eğilimini sürdürerek 6,8420  seviyesinde dengelendi.

Analistler, bu haftanın veri gündeminde, perşembe günü Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı ve ABD'nin  büyümesi, yarın ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma  Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200 seviyesinin direnç konumunda  olduğunu belirten analistler, 112.000 puanın destek konumuna geldiğini,  dolar/TL'de ise 6,80-6,85 bandının takip edileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı 2. el konut satışları

17.00 Euro Bölgesi, haziran ayı tüketici güven endeksi




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Tam 2.569 2.583 31,70  
Yarım 1.252 1.264 16,50  
Çeyrek 628 633 8,20  
Gümüş.Ons 17,86 17,90 0,27  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 0,06  
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