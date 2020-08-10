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Piyasalar yeni haftaya pozitif başladı

10.08.2020 09:02

Son güncelleme : 10.08.2020 09:02
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaparken, bu hafta sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.



AA

Geçen hafta, ABD ve Çin arasındaki gerilim ve ABD'de yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi  planlanan teşvik paketi konusunda tarafların anlaşmaya varamaması, piyasalar  üzerinde baskıya neden olsa da beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler,  gelişmiş ülke piyasalarının pozitif bir seyir izlemesini sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli  şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş  yapmasını yasaklamaya yönelik kararnameleri imzalamasının ardından Hazine  Bakanlığı, aralarında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in de olduğu 11 kişinin  yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Söz konusu gelişmeler, ABD ile Çin arasında gerilimin artarak devam  edeceğine ilişkin endişeye neden olsa da geçen hafta dünya genelinde açıklanan  imalat sanayi ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri genişlemeye,  ABD'nin istihdam verileri de toparlanmanın devam ettiğine işaret etti.

Cuma günü ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam,  beklentileri geride bırakarak temmuzda 1,76 milyon kişi artarken, işsizlik oranı  yüzde 10,2'ye geriledi.

Verilerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,17 ve S&P 500 endeksi  yüzde 0,06 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,87 geriledi.

Avrupa borsalarında cuma günü sınırlı da olsa alıcılı bir seyir  izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,66, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde  0,09 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 yükseliş kaydetti.

Asya piyasaları, Japonya'nın resmi tatil olduğu haftanın ilk işlem  gününe pozitif başladı. Çin'de açıklanan enflasyon verisinin temmuzda yıllık  yüzde 2,7'ye çıkması sonrası Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 1,5 değer kazandı.

Geçen hafta 2.075 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini  görmesinin ardından haftayı 2.035 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise  bugün Asya piyasalarında 2.030 doların hemen altında dengelendi.

Yurt içinde, haftanın son işlem gününde etkili olan tepki alımlarına  kadar uluslararası piyasalardan negatif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100  endeksi, haftalık bazda yüzde 5,88 değer kaybetti. Cuma günü 1.000 puanın altına  kadar inen endeks, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselişe geçti  ve günü bir önceki gün kapanışına göre yüzde 2,53 artışla 1.060,59 puandan  tamamladı. Geçen haftayı 7,2930'dan tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası  piyasanın açılışında 7,2990 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde, cuma günü açıklanacak sanayi  üretimi, ödemeler dengesi ve Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise  ABD'de çarşamba günü enflasyon ve cuma günü perakende satışlar ile Çin'de cuma  günü ve Avro Bölgesi'nde çarşamba günü yayımlanacak sanayi üretim verilerinin  takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı ve Kovid-19  salgınına yönelik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 ve 1.000 seviyelerinin  destek, 1.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı iş gücü istatistikleri

17.00 ABD, haziran ayı JOLTS açık iş sayısı

17.30 Türkiye, Hazine nakit dengesi




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YONGA 25,74 407.814 % 10,00  
YBTAS 7.645,00 427.254 % 10,00  
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Frank 7,9634 8,0113 % 0,07  
Riyal 1,9416 1,9513 % 0,17  
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Altın Ons 2.032 2.032 -3,11  
Altın Gr. 478 478 1,11  
Cumhuriyet 3.235 3.284 20,00  
Tam 3.217 3.300 -121,39  
Yarım 1.555 1.596 -58,72  
Çeyrek 780 798 -29,36  
Gümüş.Ons 28,34 28,39 0,06  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,01  
B. Petrol 44,88 44,88 0,48  
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