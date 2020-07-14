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Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

14.07.2020 09:22

Son güncelleme : 14.07.2020 09:22
Küresel piyasalarda, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve ABD-Çin geriliminin tırmanması risk iştahının azalmasını beraberinde getirirken, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD`de enflasyon ve Euro Bölgesi`nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.



AA

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 13 milyonu aşarken,  salgından en fazla etkilenen ABD'de hastalığa yakalanan kişi sayısı 3,5 milyona  dayandı. ABD'de vaka sayılarının salgında ikinci dalga endişelerini artırması  sonrası, dün Kaliforniya'da restoran, bar ve sinema salonu gibi işletmelerde  kapalı mekan faaliyetlerinin durdurulması talimatı verildi.

Jeopolitik tarafta giderek tırmanan ABD ile Çin gerilimi de  yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Çin, dün ABD'li Cumhuriyetçi  senatörler Marco Rubio ve Ted Cruz'un da aralarında bulunduğu ABD'li 4 yetkiliye,  Çin Komünist Partisinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar ve diğer  Müslümanlara yönelik politikalarını eleştirmeleri nedeniyle ülkeye giriş yasağı  getirildiğini açıkladı. Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Huawei'yi  İngiltere'nin 5G şebekesinden çıkarmayı değerlendirdiği ve kararın bugün  gerçekleştirilecek İngiltere Güvenlik Konseyi'nin ardından açıklanacağı haberleri  basına yansıdı.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün güne pozitif başlayan  endeksler, Kovid-19 tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının ekonomik toparlanma  sürecini ne şekilde etkileyeceğine ilişkin endişelerle kapanışa yakın  kazançlarının tamamını sildi. S&P 500 endeksi yüzde 0,94 ve Nasdaq endeksi yüzde  2,13 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,04'lük sınırlı artışla günü yataya  yakın tamamladı. Dolar endeksi dün 96,2-96,7 bandında hareket etmesinin ardından  bugün de 96,6 seviyelerinde yatay seyrediyor. Risk iştahı azalan yatırımcıların  tahvil piyasasına talebinin artmasıyla dün yüzde 0,625 seviyelerine kadar  gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün de yüzde 0,61 sınırına indi.

Avrupa tarafında, Kaliforniya'da normalleşme sürecinden geri adım  atılmasından önce kapanan pay piyasalarında Kovid-19 aşısına ilişkin iyimserliğin  fiyatlandığı görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksinde yüzde 1,33'lük, Almanya'da  DAX 30 endeksinde yüzde 1,32'lik ve Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 1,73'lük  yükseliş yaşanırken, avro/dolar paritesi dün 1,1375 seviyesini test etmesinin  ardından bugün 1,1340 civarında yatay seyrediyor.

ABD borsalarındaki negatif havayı devralan Asya tarafında, bugün  Çin'de dış ticaret dengesinin 46,4 milyar dolarla beklentilerin altında  kalmasının ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,2 ve  Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün açıklanan sanayi  üretimi verilerinin aylık bazda dipten dönüşe işaret etmesi ve cari açığın  beklentilere yakın gerçekleşmesinin ardından günü yüzde 3,13 artışla 118.398,67  puandan tamamladı. Dolar/TL ise bir süredir içinde bulunduğu 6,84-6,87 bandında  hareket etmeye devam ediyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga  endişelerinin arttığı bir ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına  ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışının pay piyasalarını  desteklediğini söyledi. 

Buna karşın ülkelerin normalleşme süreci kapsamında gevşetilen  Kovid-19 tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının ekonomik toparlanmaya nasıl  yansıyacağının tartışılmaya başlandığına işaret eden analistler, ABD-Çin kaynaklı  haber akışının da risk algısına yön verdiğini ifade etti.

Analistler bugün yurt içinde konut satış istatistiklerinin, yurt  dışında ise ABD'de enflasyon, Euro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi başta olmak  üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100  endeksi için 113.300 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda  bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı konut satış istatistikleri

10.00 Türkiye, haziran ayı tarım ürünleri ÜFE

12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı sanayi üretimi

12.00 Almanya, temmuz ayı ZEW Beklenti Anketi

12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı ZEW Beklenti Anketi

15.30 ABD, haziran ayı TÜFE  




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