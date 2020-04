Piyasalar yoğun veri takvimine odaklandı













Uluslararası Para Fonu (IMF), dün "Büyük Tecrit" başlığı ile yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomik büyüme tahminini 2020 için yüzde 3,3'ten yüzde eksi 3'e, 2021 için yüzde 3,4'ten yüzde 5,8'e revize etti. Bu yıl ABD'nin yüzde 5,9 ve Avro Bölgesi'nin yüzde 7,5 daralacağını öngören IMF, Çin'e yönelik yüzde 6'lık büyüme tahminini de yüzde 1,2'ye düşürdü. IMF, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 5 daralacağını, 2021'de yüzde 5 büyüyeceğini öngördü.Tahminler, corona virüsün ekonomiler üzerindeki etkisinin çok sert olmasının beklendiğini ortaya koyarken, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının yaptığı ortak açıklamada, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir büyümeyi sağlamak için mevcut tüm politika araçlarını kullanmaya kararlı olunduğu, krizin gelişmekte olan ülkelerde yaratacağı zorluklara karşı destek sağlanması için çalışıldığı bildirildi.Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump, ülkede ekonomik faaliyetlerin mayıs ayından önce yeniden açılması planını tamamlamaya yakın olduğunu bildirdi. Trump ayrıca, corona virüs salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DTÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Trump'ın kararına, ''Şu an corona virüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı.'' sözleriyle tepki gösterdi.ABD'de dün açıklanan şirket bilançolarına göre, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre JPMorgan Chase'in ve Wells Fargo'nun net karı sırasıyla yüzde 69 ve yüzde 89 düşüş kaydetti. Ülkede ihracat birim fiyat endeksi ise beklentilerden daha az gerilerken, New York borsasında hızlı yükseliş yaşandı. Dow Jones endeksi yüzde 2,4, S&P 500 endeksi yüzde 3,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,9 değer kazandı. Dün dolar endeksi yaklaşık bir haftadır süren düşüş eğilimini devam ettirerek 98,8 seviyelerine gerilemesinin ardından, bugün yatay bir seyir izliyor.Analistler, corona virüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesinin pay piyasalarında yükselişi desteklediğini belirterek, buna karşın yatırımcıların "ekonominin ne zaman faaliyete başlayacağı"na değil, "toplam talebin virüs öncesi seviyelere ne zaman döneceği"ne odaklanması gerektiğini vurguladı.ABD'de bazı eyaletlerin ekonomiyi yeniden açmak için ortak hareket etme kararı almasının ardından Trump'ın "Ekonomiyi yeniden faaliyete geçirip geçirmemek, başkanın kararıdır. Eyalet valileri de başkanın onayı olmadan bir şey yapamayacaklarını bilir" açıklamasını yaptığını anımsatan analistler, konuya ilişkin gelişmelerin takip edileceğini, bugün açıklanacak verilerin ise piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.Avrupa tarafında dün İtalya, İspanya ve Almanya'da koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin tartışmaların etkisiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,25 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 geriledi. Avro/dolar paritesi ise dün 1,10 seviyelerini test etmesinin ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1,09 seviyelerinde hareket ediyor.Asya piyasalarında bugün işlemler negatif başlarken, Çin Merkez Bankası'nın finansal kurumlara yönelik orta vadeli borç verme programı faiz oranını 20 baz puan azaltarak yüzde 2,95 ile rekor seviyeye düşürmesinin ardından, Şanghay bileşik endeksi ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi satış ağırlıklı seyrediyor.Yurt içinde dün küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazancıyla 98.549,80 puandan kapattı. Dolar/TL paritesi ise dün günü 6,8160'tan tamamlamasının ardından bugün 6,8220 seviyelerinde hareket ediyor.Analistler, küresel piyasalarda risk iştahının görece yüksek seyrettiğini, corona virüs salgınında en kötünün yavaş yavaş geride bırakıldığına dair beklentilerin pay piyasalarındaki yukarı yönlü hareketi desteklediğini belirterek, bozulan likidite ortamına karşı devreye alınan para ve maliye politikalarının güven verdiğini ve piyasalardaki kayıpları kısmi olarak azalttığını kaydetti.Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in Bej kitap raporu, ABD'de sanayi üretimi ve New York Fed İmalat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 puanın destek, 100.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:10.00 Türkiye, mart ayı konut satış istatistikleri11.00 İtalya, mart TÜFE14.00 ABD, haftalık MBA Mortgage başvuruları15.30 ABD, mart perakende satışlar15.30 ABD, New York Fed İmalat endeksi16.15 ABD, mart sanayi üretimi endeksi ve kapasite kullanım oranı17.00 ABD, şubat ayı işletme stokları17.00 ABD, nisan NAHB Konut Piyasa Endeksi21.00 ABD, Fed Bej kitap raporu