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Piyasalar yoğun veri takvimine odaklandı

15.04.2020 09:06

Son güncelleme : 15.04.2020 09:56
Küresel piyasalarda, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin hafiflemesi ile karışık bir seyir izlenirken, bugün yoğunlaşan veri takvimi takip edilecek.



AA

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün "Büyük Tecrit" başlığı ile  yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomik büyüme tahminini  2020 için yüzde 3,3'ten yüzde eksi 3'e, 2021 için yüzde 3,4'ten yüzde 5,8'e  revize etti. Bu yıl ABD'nin yüzde 5,9 ve Avro Bölgesi'nin yüzde 7,5 daralacağını  öngören IMF, Çin'e yönelik yüzde 6'lık büyüme tahminini de yüzde 1,2'ye düşürdü.  IMF, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 5 daralacağını, 2021'de yüzde 5  büyüyeceğini öngördü.

Tahminler, corona virüsün ekonomiler üzerindeki etkisinin çok sert  olmasının beklendiğini ortaya koyarken, G7 maliye bakanları ve merkez bankası  başkanlarının yaptığı ortak açıklamada, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve  kapsayıcı bir büyümeyi sağlamak için mevcut tüm politika araçlarını kullanmaya  kararlı olunduğu, krizin gelişmekte olan ülkelerde yaratacağı zorluklara karşı  destek sağlanması için çalışıldığı bildirildi.

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump, ülkede ekonomik faaliyetlerin  mayıs ayından önce yeniden açılması planını tamamlamaya yakın olduğunu bildirdi.  Trump ayrıca, corona virüs salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne  (DTÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel  Sekreteri Antonio Guterres ise Trump'ın kararına, ''Şu an corona virüse karşı  mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını  azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı.'' sözleriyle tepki gösterdi.

ABD'de dün açıklanan şirket bilançolarına göre, ilk çeyrekte geçen  yılın aynı dönemine göre JPMorgan Chase'in ve Wells Fargo'nun net karı sırasıyla  yüzde 69 ve yüzde 89 düşüş kaydetti. Ülkede ihracat birim fiyat endeksi ise  beklentilerden daha az gerilerken, New York borsasında hızlı yükseliş yaşandı.  Dow Jones endeksi yüzde 2,4, S&P 500 endeksi yüzde 3,02 ve Nasdaq endeksi yüzde  3,9 değer kazandı. Dün dolar endeksi yaklaşık bir haftadır süren düşüş eğilimini  devam ettirerek 98,8 seviyelerine gerilemesinin ardından, bugün yatay bir seyir  izliyor.

Analistler, corona virüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesinin  pay piyasalarında yükselişi desteklediğini belirterek, buna karşın yatırımcıların  "ekonominin ne zaman faaliyete başlayacağı"na değil, "toplam talebin virüs öncesi  seviyelere ne zaman döneceği"ne odaklanması gerektiğini vurguladı.

ABD'de bazı eyaletlerin ekonomiyi yeniden açmak için ortak hareket  etme kararı almasının ardından Trump'ın "Ekonomiyi yeniden faaliyete geçirip  geçirmemek, başkanın kararıdır. Eyalet valileri de başkanın onayı olmadan bir şey  yapamayacaklarını bilir" açıklamasını yaptığını anımsatan analistler, konuya  ilişkin gelişmelerin takip edileceğini, bugün açıklanacak verilerin ise  piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Avrupa tarafında dün İtalya, İspanya ve Almanya'da koronavirüs  salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin tartışmaların  etkisiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi  yüzde 1,25 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, İtalya'da  FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88  geriledi. Avro/dolar paritesi ise dün 1,10 seviyelerini test etmesinin ardından  bugün yüzde 0,1 düşüşle 1,09 seviyelerinde hareket ediyor.

Asya piyasalarında bugün işlemler negatif başlarken, Çin Merkez  Bankası'nın finansal kurumlara yönelik orta vadeli borç verme programı faiz  oranını 20 baz puan azaltarak yüzde 2,95 ile rekor seviyeye düşürmesinin  ardından, Şanghay bileşik endeksi ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi satış  ağırlıklı seyrediyor.

Yurt içinde dün küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel Borsa  İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazancıyla 98.549,80 puandan  kapattı. Dolar/TL paritesi ise dün günü 6,8160'tan tamamlamasının ardından bugün  6,8220 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, küresel piyasalarda risk iştahının görece yüksek  seyrettiğini, corona virüs salgınında en kötünün yavaş yavaş geride bırakıldığına  dair beklentilerin pay piyasalarındaki yukarı yönlü hareketi desteklediğini  belirterek, bozulan likidite ortamına karşı devreye alınan para ve maliye  politikalarının güven verdiğini ve piyasalardaki kayıpları kısmi olarak  azalttığını kaydetti. 

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in  Bej kitap raporu, ABD'de sanayi üretimi ve New York Fed İmalat Endeksi başta  olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 puanın destek, 100.000 puanın direnç konumunda  bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı konut satış istatistikleri

11.00 İtalya, mart TÜFE

14.00 ABD, haftalık MBA Mortgage başvuruları

15.30 ABD, mart perakende satışlar

15.30 ABD, New York Fed İmalat endeksi

16.15 ABD, mart sanayi üretimi endeksi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, şubat ayı işletme stokları

17.00 ABD, nisan NAHB Konut Piyasa Endeksi

21.00 ABD, Fed Bej kitap raporu





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