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Piyasalar yön arayışında

14.04.2020 09:05

Son güncelleme : 14.04.2020 09:39
Küresel piyasalarda, dün Avrupa piyasalarının kapalı olması ve zayıf veri gündemi nedeniyle yatırımcıların ABD`de başlayacak bilanço dönemi öncesi "bekle-gör" temasına geçtiği görülürken, bugün de dalgalı seyrin devam etmesi bekleniyor.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin  endişeler piyasaların yönünü etkileyen temel faktör olmaya devam ederken,  yatırımcılar ABD'de açıklanmaya başlayacak bilançolar ile haftanın ikinci  yarısında hızlanacak veri akışından ekonomik tahribatın boyutunu anlamaya  çalışacak. Bugün ABD'de açıklanması beklenen şirket bilançoları arasında JP  Morgan Chase, Wells Fargo, Johnson & Johnson ve First Republic Bank öne çıkıyor.

Bilançolar ve veriler öncesi yatırımcıların güvenli liman olarak  görülen varlıklara yönelmesiyle dün altının onsu 1.725,80 dolarla Kasım 2012'den  bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı  ham petrol üreticisi ülkelerin, günlük ham petrol üretimini 10 milyon varil  azaltma konusunda anlaşmaya varmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump sosyal  medya hesabından, "OPEC  ülkelerinin beklediği kesinti, genellikle rapor edilen  10 milyon varil değil, günlük 20 milyon varildir. Buna yakın bir şey olursa ve  dünya Kovid-19 felaketinden kurtularak işe dönerse, enerji endüstrisi beklenenden  daha hızlı bir şekilde yeniden güçlenecektir." açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman ise  gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC 'ın küresel arz kesintisi anlaşması ve  diğer G20 ülkelerinin taahhütleri ile rezervlere petrol alımları dikkate alınarak  etkili küresel petrol arz kesintilerinin günde yaklaşık 19,5 milyon varil  olacağını bildirdi.

Rekor seviyede üretim kesintisine rağmen Brent petrolün varil fiyatı  dün 32,2 dolara kadar yükselse de yeniden 30 doların altını görürken, bugün yüzde  1,6 artışla 31,1 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Batı Teksas türü ham  petrolün varil fiyatı da dün 21-24 dolar bandında seyretmesinin ardından bugün  yüzde 4'lük yükselişle 23 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, corona virüsün ABD ekonomisi üzerindeki etkisinin çok sert ve dezenflasyonist  olduğunu belirterek, buna karşın ABD'yi deflasyonist tuzaktan uzak tutacak  araçlara sahip olduklarını söyledi.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün karışık bir seyir izlenirken,  Dow Jones endeksi yüzde 1,4 ve S&P 500 endeksi yüzde 1 değer kaybetti. Kapanışa  yakın teknoloji şirketleri öncülüğünde gelen alımlarla artıya geçen Nasdaq  endeksi ise yüzde 0,5 yükseldi. Dolar endeksi 99,1 ile yaklaşık 2 haftanın en  düşük seviyelerinde seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,77  civarında bulunuyor.

Avrupa tarafında dün devam eden Paskalya tatili nedeniyle işlem  yapılmazken, bugün vadeli işlemlerde endekslerin yüzde 1'in üzerinde artış  kaydettiği görülüyor.

Asya borsalarında ise bugün salgının zirveye ulaştığına dair  beklentiler ve Çin'de ihracatın beklentilerden daha az düşüş kaydetmesi sonrası  alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Çin'de yuan cinsinden ihracat marta önceki aya  kıyasla yüzde 3,5 azalarak 1,3 trilyon yuana geriledi, ithalat ise yüzde 2,4  artış kaydetti. Veriler sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi  yüzde 0,7 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7 yükseldi.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07  değer kaybıyla 96.398,64 puandan tamamlarken, dolar/TL dün 6,7968 ile Ağustos  2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından bugün 6,77  seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, dün yurt içinde açıklanan arındırılmamış sanayi üretim  endeksinin yüzde 10,5 ile çift haneli artış kaydederek ilk çeyrekte güçlü  büyümeye işaret ettiğini, cari açığın ise şubatta 1,2 milyar dolarla piyasa  öngörülerine yakın gerçekleştiğini belirterek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben'in de tüm bankaları kredi kanallarını açık tutmaya  davet ettiğini anımsattı.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu,  Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin takip  edileceği aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 puanın  üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme geleceğini,  93.300 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, mart ayı ihracat ve ithalat fiyat endeksi





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Yarım 1.197 1.228 4,40  
Çeyrek 600 614 2,20  
Gümüş.Ons 15,51 15,56 0,13  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,05  
B. Petrol 32,18 32,18 0,44  
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