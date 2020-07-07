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Piyasalarda dalgalı bir seyir bekleniyor

07.07.2020 09:16

Son güncelleme : 07.07.2020 09:16
Küresel piyasalarda, dün artan risk iştahının etkisiyle yukarı yönlü hareketin devam ettiği görülürken, bugün veri gündeminin sakin olması dolayısıyla dalgalı bir seyir izlenmesi ve yön arayışının öne çıkması bekleniyor.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında merkez  bankalarının devreye aldığı genişlemeci para politikalarının bir sonucu olarak  oluşan bol likidite ortamında yatırımcıların riskli varlıklara yönelimi devam  ederken, açıklanan makroekonomik veriler de pay piyasalarındaki yükselişi  destekliyor.

ABD'de geçen hafta pozitif gelen tarım dışı istihdam, fabrika  siparişleri ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine, dün  açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de eklendi. Endeks,  haziranda önceki aya göre 11,7 puan artarak 57,1 ile beklentilerin üzerinde artış  kaydederken, ülkede hizmet sektörü PMI da yukarı yönlü revize edildi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı da gündemdeki yerini korurken,  ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son  dakika: ABD'deki Çin virüsü salgınında ölüm oranları, dünya sıralamasında  neredeyse en düşük seviyeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan dün Çin'de devlet destekli bir mecrada "sağlıklı bir boğa  piyasası oluşturulması" başlıklı bir yazının ardından Şanghay bileşik endeksinin  yüzde 5,7 ile Temmuz 2015'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetmesi, pay  piyasalarına yönelik risk iştahını destekledi.

Gelişmelerin ardından New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,78  ve S&P 500 endeksi yüzde 1,60 artarken, Nasdaq endeksi yüzde 2,21 yükselerek  rekor kırdı. Dolar endeksi dün güne başladığı 97,2 seviyelerinden 96,7'ye kadar  gerilerken, bugün yatay bir seyir izliyor.

Avrupa tarafında dün açıklanan makroekonomik veriler ise karışık bir  görünüm ortaya koydu. Avro Bölgesi'nde perakende satışlar beklentilerin üzerinde  arttı, yatırımcı güven endeksindeki iyileşme ise öngörülerin altında kaldı. Öte  yandan Almanya'da fabrika siparişleri mayısta yüzde 10,4 yükselse de beklentileri  karşılamadı. Verilerin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,6, İngiltere'de  FTSE 100 endeksi yüzde 2,1 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,1 yükseldi.  Avro/dolar paritesi ise dün 1,13 sınırını aşmasının ardından bugün yatay hareket  ediyor.

Asya tarafında Çin'de kamunun ülke ekonomisini canlandırmak için hisse  senedi piyasalarına yönelik destekleyici adımlar atacağı beklentilerinin artması  ile bugün de kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 yükselirken,  Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,36 değer  kazanarak 118.485,24 puandan kapandı. Dolar/TL ise dün 6,84-6,87 bandında hareket  etmesinin ardından bugün 6,86 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, ABD'de açıklanan pozitif veriler ile Çin borsasındaki  hızlı yükselişlerin dünyanın en büyük iki ekonomisinde dair iyimserliği  artırdığını belirterek, bu durumun küresel çapta yatırımcı risk iştahını diri  tuttuğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de  JOLTS açık iş sayısı verilerinin izleneceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100  endeksi için 119.400 puanın direnç, 116.000 puanın ise destek konumunda  bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 İtalya, mayıs perakende satışlar

17.00 ABD, mayıs ayı JOLTS açık iş sayısı




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