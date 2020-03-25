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Piyasalarda Fed`in rüzgarı devam ediyor

25.03.2020 09:15

Son güncelleme : 25.03.2020 09:15
Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası`nın "sınırsız" rüzgarı ile tarihi yükselişler kaydetti.



AA

Fed'in önceki gün açıkladığı sınırsız tahvil alım programı sonrası borsalar dün tarihi yükselişlerinden birini kaydederken, dolar diğer para  birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetti.

Dün ABD'de S&P 500 endeksi yüzde 9,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 8,12 değer kazandı, Dow Jones endeksi de yüzde 11,37 ile 1933 yılından bu yana en  hızlı günlük yükselişini kaydetti.

Altının onsu yaklaşık yüzde 5 artışla 1.627 dolara çıkarken, Brent  petrolün varil fiyatı ise 27-29 dolar bandında dengelendi.

Bu gelişmelere karşın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına  ilişkin endişeler ve ekonomiye etkileri konusundaki tartışmalar devam ediyor.  ABD'de salgın nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artışlar oldu.  Yoğunluktan dolayı Ohio eyaletindeki başvuru merkezinin internet sayfası  çökerken, bazı eyaletlerde işsizlik kurumlarının telefonları kilitlendi.

Avrupa'da da Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler ve hükümetlerin  aldığı sert tedbirler devam etse de özellikle İtalya'da yeni vaka sayısının  yavaşlaması ve Fed'in rüzgarı ile borsada sigorta sektörü hisseleri öncülüğünde  hızlı yükselişler görüldü.

Küresel risk iştahına bağlı yükselişin, dün açıklanan Satınalma  Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin tarihinin en kötü seviyesine işaret  etmesine karşın gelmesi dikkati çekti. Açıklanan verilere göre, hem imalat hem de  hizmet sektörlerini içeren bileşik PMI, Euro Bölgesi'nde martta 51,6'dan 31,4'e  geriledi.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 8,39, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi  yüzde 8,93, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 10,98 ve İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 9,05 değer kazandı.

Bugün Asya borsalarının hızlı yükseliş eğilimini ikinci güne taşıması  küresel risk iştahındaki artışı tescilledi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225  endeksi yüzde 7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 4,1 artış kaydetti.

Yurt içinde, dün yüzde 5,98 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü  89.286,22 puandan tamamlarken, yüzde 2'den fazla değer kaybeden dolar/TL ise  6,4203'ten kapanış gerçekleştirdi. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın  açılışında 6,4550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin  odağındaki yerini koruduğunu belirterek, merkez bankaları ve mali politikaların  desteğini alan piyasaların, gücünü koruması içine ekonomik aktiviteye ilişkin  endişelerin azalması gerektiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da  Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini  kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.000 üzerinde kalıcılık  sağlaması durumunda yeni hedefinin sırasıyla 95.000 ve 100.000 seviyeleri  olacağını söyledi.

Analistler, dolar/TL'de ise 6,42'nin destek konumuna geldiğini  belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım  oranı

12.00 Almanya, mart ayı Ifo beklenti endeksi

12.30 İngiltere, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, şubat ayı dayanıklı mal siparişleri





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