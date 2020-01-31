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Piyasalarda toparlanma eğilimi öne çıkıyor

31.01.2020 09:09

Son güncelleme : 31.01.2020 09:10
Küresel piyasalarda, Dünya Sağlık Örgütü`nün koronavirüse dair iyimserliği artıran açıklamalarının ardından toparlanma eğilimi dikkati çekerken, bugün Euro Bölgesi`nde büyüme ve enflasyon verileri ile ABD`de Tüketici Güven Endeksi takip edilecek.



AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti. Küresel acil durum ilan  edilmesinin nedeninin Çin'in salgına karşı verdiği mücadeleden kaynaklanmadığını vurgulayan örgüt, Çin ile ticari aktiviteleri ve bu ülkeye yapılan seyahatleri  kısıtlamaya yönelik önlemler için de hiçbir gerekçe olmadığını savundu.

Çinli yetkililer de koronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli bir aşamada olduklarını belirterek, ülkeleri seyahat ve ticaret konusundaki ''aşırı  tepkiye karşı" uyardı.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybının 213,  virüsten etkilenen kişi sayısının da 9 bin 692'ye çıktığını, hızla yayılan virüse  karşı DSÖ'nün açıklamalarının piyasalara moral verdiğini kaydetti. Çin'deki tatil  dönüşü, ülke merkez bankasının faiz oranlarında indirim yapması ve likidite  oranlarını gevşetmesine yönelik beklentilerin de arttığını aktaran analistler,  tüm bunların piyasalarda toparlanma isteğini öne çıkardığını söyledi.

Jeopolitik tarafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail  meselesine dair açıkladığı sözde barış planına ilişkin gelişmeler izlenirken,  Libya krizine dair haber akışı da piyasaların odağında bulunmaya devam ediyor.

Son olarak Filistin yönetimi, İsrail ile 13 Eylül 1993'te imzalanan ve  iki devletli çözüm temelinde daimi barış sağlanıncaya kadar Filistinliler için  Gazze ve Batı Şeria'da özerk bir bölge kurulmasını öngören Oslo Anlaşmaları'nı  feshettiklerini duyurdu.

Koronavirüse dair yatıştırıcı açıklamalar ve ABD ekonomisinin geçen  yılın son çeyreğinde beklentiler doğrultusunda yüzde 2,1 büyümesinin ardından Dow  Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43  yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 9 Ekim 2019'dan bu yana ilk kez yüzde  1,55'în altının görürken, bugün yüzde 1,60 sınırını test etti. Dolar endeksi ise  dün güne başladığı 98 seviyelerinden 97,8'e kadar gerilemesinin ardından bugün  97,9 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Avrupa tarafında, İngiltere'nin bugün yerel saatle 23.00'te Avrupa  Birliği'nden (AB) resmen ayrılmasına ilişkin gelişmeler takip edilecek.  Ayrılmanın gerçekleşmesinin ardından tarafların gelecekteki ilişkilerinin  anlaşmaya bağlanması için müzakerelerin yapılacağı 11 aylık bir geçiş dönemi  takip edilecek. İngiltere bu süre zarfında AB kurallarına uymaya devam edecek ama  başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere birliğin karar mekanizmalarında yer  almayacak.

DSÖ'nün açıklamaları öncesinde kapanan Avrupa pay piyasalarında dün  sert düşüş yaşanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,41, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 1,40 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,36 geriledi. Dün 1,10  kritik sınırına kadar gerilemesinin ardından yükselişe geçen avro/dolar paritesi  ise bugün yüzde 1,1024 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Asya borsaları açısından bugün Japonya'da açıklanan çekirdek enflasyon  ve perakende satışlar verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın, Çin'de  imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 54,1 ile öngörülerin  üzerinde gerçekleşmesi, iyimserliği destekledi.

Koronavirüs kaygılarını yatıştırıcı açıklamalara karşın, birçok  ülkenin seyahat ve ticaret konusunda Çin'e sınırlama getirmesinin etkilerinin  gelecek dönem büyüme verileri üzerinde olumsuz etki yapacağı vurgulanırken,  hükümet ve merkez bankası tarafından gelecek destekleyici adımların kritik önem  taşıdığı vurgulanıyor.

Gelişmeler yaşanırken bugün kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225  endeksi yüzde 1,13, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,38 yükselişle  seyrediyor, Güney Kore'de Kospi endeksinde ise yüzde 0,30 düşüş gözleniyor.

Yurt içi tarafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde  0,13 değer kazanarak 119.849,65 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün  yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 5,9873'e kadar yükselmesinin ardından  bugün bankalararası piyasada yüzde 0,05'lik artışla 5,9785 civarında seyrediyor.  Türkiye'de 2 yıllık tahvil faizleri de dün yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana  ilk kez  tek haneye indi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında  ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon  başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.900 puanın destek olarak  izleneceğini aktaran analistler, 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması  halinde ise 121.500 puanın direnç konumda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı dış ticaret istatistikleri

10.00 Almanya, aralık ayı perakende satışlar

13.00 Avro Bölgesi, 4. çeyrek büyüme

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı enflasyon

16.30 ABD, aralık ayı kişisel tüketim harcamaları

17.45 ABD, ocak ayı Şikago Satın Alma Yöneticileri Endeksi

18.00 ABD, ocak ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi




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