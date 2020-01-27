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Piyasalarda yoğunlaşan veri gündemi izlenecek

27.01.2020 09:32

Son güncelleme : 27.01.2020 11:27
Küresel piyasalarda geçen hafta Çin`de yayılan virüse ilişkin tedirginliklerle yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiği görülürken, yeni haftada jeopolitik gelişmeler ve yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek.



AA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin  Yeni Yıl tatilinin kutlandığı Asya bölgesinde turizmden perakendeye kadar birçok  sektörün olumsuz etkilediği, virüsün dünya ülkelerine yayılması ve küresel talebe  negatif yansıması yönündeki endişelerin de giderek arttığı görülüyor.

Son durumda koronavirüs nedeniyle can kaybı 80'e, enfekte kişi sayısı  2 bin 744'e yükselirken, salgının ardından ülkede 30 Ocak'ta sona erecek olan  tatilin 2 Şubat'a uzatıldığı bildirildi.

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin  Senato'daki duruşmaları kapsamındaki haber akışı da piyasalarda yakından  izlenmeye devam ediyor. Risk algısına negatif yansıyan bu süreçte, Trump'ın  İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yarın yapacağı görüşmeden  önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurması gündemin odağını  değiştirdi.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Trump'ın İsrail-Filistin  meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması"  planı, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı  Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi  Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Netanyahu, anlaşmayı "tarihte bir kez ele geçecek fırsat" olarak  nitelendirirken, Filistinli gruplar söz konusu planı reddetti. Filistin Devlet  Başkanı Mahmud Abbas'ın da Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddettiği  bildirildi.

Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, Yeşil Bölge'ye atılan  bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıklamasının  ardından konuya ilişkin gelişmeler de takip edilecek.

Koronavirüs ve azil yargılamasına dair gelişmelerle geçen hafta New  York borsasında negatif bir seyir izlenirken, güvenli varlıklara yönelen  yatırımcıların artan tahvil talebi ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri düşüş  trendine girdi. Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P  500 endeksi yüzde 0,90 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti. Geçen haftaya  yüzde 1,81 seviyelerinden başlayan 10 yıllık tahvil faizlerin bugün yüzde 1,6270  ile Ekim 2019'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Dolar endeksi ise cuma günü  97,946 ile yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 97,884  seviyelerinde yatay seyrediyor.

Analistler, ABD'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 5'e  yükseldiğini, yayılma riskine dair artan endişelerin gündemin odağında kalmayı  sürdüreceğini belirterek, Trump'ın azil süreci kapsamında avukatların bugün  yapacağı savunmanın da takip edileceğini söyledi.

Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamında yapacağı açıklamaların  jeopolitik risk algısını şekillendireceğine işaret eden analistler, bu hafta  Fed'in 28-29 Ocak'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısının yanı sıra  ABD'de büyüme, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve dış ticaret başta yoğun veri  gündeminin izleneceğini bildirdi.

Avrupa tarafında geçen hafta ECB toplantısı ve Brexit'e dair  gelişmelerin fiyatlamalarda öne çıktığı, düşüş eğilimine giren avro/dolar  paritesinin seyrinin de yakından takip edildiği görüldü. İngiltere'nin 31 Ocak'ta  Avrupa Birliği'nden (AB) resmen ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden  tasarının, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in onayıyla yasalaşarak yürürlüğe  girmesinin ardından cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,41, Fransa'da CAC  40 endeksi yüzde 0,88 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,04 yükseldi. Geçen  hafta 1,11'in altına inen avro/dolar paritesi ise bugün 1,1028 seviyelerinde  yatay bir seyir izliyor.

Asya tarafında birçok ülke borsasında Çin Yeni Yıl tatili dolayısıyla  işlem yapılmazken, uzatılan tatilin Çin'de ilk çeyrek büyümesine negatif  yansıyacağına dair endişeler dillendiriliyor. Koronavirüs kaynaklı endişelerle  güvenli liman olarak görülen Japon yenine de talebin arttığı görülürken, kapanışa  yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9'luk sert düşüşle seyrediyor. Çin'de  tatilin uzamasıyla küresel petrol talebinin negatif etkileneceği endişeleriyle  Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,4 düşüşle 59,2 dolar seviyelerinden işlem  görüyor.

Yurt içi tarafta Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,33  değer kaybederek 122.141,75 puandan kapandı. Geçen haftayı 5,9420 seviyelerinden  tamamlayan dolar/TL ise bugün yüzde 0,10 artışla 5,9480'den alıcı buluyor.

Analistler, yeni haftada Elazığ'da cuma günü meydana gelen ve merkez  üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme dair gelişmelerin takip  edileceğini, ayrıca perşembe günü TCMB tarafından gerçekleştirilecek yılın ilk  Enflasyon Raporu toplantısının fiyatlamalar açısından önem taşıdığını belirtti.

Hazine'nin bugün gerçekleştireceği tahvil ihalesinin yanı sıra yurt  içinde yoğun veri akışının bulunduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinde 121.500  119.700 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını,  124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı sektörel güven endeksleri

10.00 Türkiye, ocak ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve Reel Kesim  Güven Endeksi

10.00 Türkiye, ocak ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

12.00 Almanya, ocak ayı IFO İş Dünyası Güven Endeksi

18.00 ABD, aralık ayı 1. el konut satışları

18.00 ABD, ocak ayı Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi




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