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`Politika faizinde indirim sınırlı olabilir`

18.02.2020 11:14

Son güncelleme : 18.02.2020 11:22
Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirim yapılabileceğini, düşüşün ise sınırlı kalabileceğini tahmin ediyor.



AA

Yılın ikinci PPK toplantısı, yarın gerçekleştirilecek. Geçen yıl son 4  toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, 1200 baz  puan indirilerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşürülmüştü. Bu yılın ilk  toplantısında da indirime devam edilerek politika faizi, 75 baz puanlık düşüşle  yüzde 11,25'e çekildi.

AA muhabirine yarınki faiz toplantısına ilişkin değerlendirmelerde  bulunan İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin, yarınki kararda 50 baz puan  indirim gelebileceğini belirterek, "Daha önce indirimin 75 baz puan olabileceğini  düşünüyorduk. Ancak son dönem gelişmeleri indirimi sınırlayabilir." dedi.

Merkez Bankası'nın son dönemde yaptığı açıklamalara bakıldığında,  TCMB'nin, enflasyon beklentileri ve kendi enflasyon tahminlerini dikkate alarak  faiz kararını oluşturduğunun anlaşıldığını ifade eden Sezgin, şunları kaydetti:

"Şubat ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 9,6 ile bir  önceki ay gerilediği seviyeyi hemen hemen muhafaza etti. Ocakta enflasyon  yükseldi. Ancak Merkez Bankası, ana eğilime odaklanıyor. Ana eğilim ise sınırlı  yükseldi. Talep baskısı olduğunu düşündüren kalemler olsa da faiz indirimlerini  sona erdirecek kadar büyük bir değişiklik görünmüyor. Faiz indirimine ara  verilmesine sebep olabilecek bir gelişme döviz kurlarındaki, risk primindeki ve  oynaklıklardaki artış olabilirdi. Ancak uzun zamandır ekonomi yönetiminin  yaklaşımı faiz ve kur ilişkisini zayıflatmaya odaklanıyor. Döviz kuru istikrarı  için ise rezerv yönetimi, swap limitleri gibi başka tedbirlere başvuruluyor.  Dolayısıyla bu toplantıdaki faiz kararında kur hareketinin belirleyici olacağını  düşünmüyorum."

Sezgin, diğer yandan, orta vadeli bakıldığında, büyümenin iyileştiği  bir senede ekonomi yönetimimin cari açığı frenleme ve dezenflasyonu muhafaza etme  gibi eş zamanlı hedefleri olduğunu söyledi.

Son dönemde kredilerin ani hızlanışı, enflasyonda hafif talep baskısı  yaşanması ve yeniden cari açık vermeye başlanılması durumlarının aslında temkinli  olmayı gerektirdiğini belirten Sezgin, "Faizin biraz daha inmesi yönetilebilir  belki ama faiz, mevcut enflasyonun çok altına indiğinde dengeleri sağlamak  zorlaşabiliyor. Bu nedenle şubat ayında faiz değişikliğine gidilmemesi durumunda  piyasa tepkisi olumlu olabilir." diye konuştu.

"MERKEZ BANKASI YOL AYRIMINA YAKLAŞTI"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi de geçen yılın temmuz  ayından bu yana politika faizini toplam 1275 baz puan indirimle yüzde 11,25  seviyesine kadar çeken Merkez Bankası'nın yeni bir yol ayrımına yaklaştığını  söyledi.

Karara ilişkin yapılan anketlerin sonuçlarının dağınık beklentilere  işaret ettiğini belirten Bürümcekçi, "İndirim olsa bile bunun oldukça sınırlı  olmasının beklendiği izleniyor. Ben de indirimlere ara verilmesi gerektiğini  düşünenler arasındayım." dedi.

Bürümcekçi, ocak ayında yıllık TÜFE'nin yüzde 12,15'e, çekirdek  enflasyonun da (B endeksi) yüzde 10,9'a yükseldiğini hatırlatarak, şöyle devam  etti:

"Kurlara çok hassas olmayan hizmet fiyatlarının yüzde 12,2 ile yüksek  seviyelerini koruması, bu grubun geçmişe endeksleme nedeniyle katılık arz etmeye  devam ettiğini düşündürmüştü. Kısa vadede, enflasyonun şubatta baz etkisi ile bir  miktar daha yükselme ihtimali bulunmakta. Buna ek olarak, son günlerdeki kur  artışı ile beraber yıllık bazda kur sepeti değişiminin yüzde 13 civarına  yükselmesi enflasyonu yukarı yönde etkileyen bir faktörün güçlenmeye başladığına  işaret etmekteydi. TCMB'nin finans kesimi ve profesyonellere uyguladığı aylık  Beklenti Anketi şubat sonuçları da uzunca bir süredir devam eden enflasyon  beklentilerindeki iyileşme sürecinin durduğunu yansıtmıştı. Ayrıca, son günlerde  kısa ve uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselerek yüzde 11 seviyesinin üzerine  çıktığı, offshore swap piyasasında da getiri eğrisinin yukarı kaydığı izleniyor.  Ekonomik aktivitenin son durumu da para politikasının eskisi kadar desteğine  ihtiyaç duyulmadığını yansıtmakta."

TCMB'nin, bu gelişmelere rağmen 12 ve 24 ay sonrası TÜFE  beklentilerinin mevcut enflasyondan düşük olduğuna ve kendi tahmininin daha da  düşük olduğuna dayanarak indirimlere devam etme kararı da verebileceğini aktaran  Bürümcekçi, "Ancak önceki toplantılardan farklı olarak bu kez piyasa  fiyatlamasının aleyhine dönmesi, yapılacak bir indirimin, hele de ilave  indirimlere kapı açık bırakılmaya da devam edilirse kredibilite açısından yeniden  zorlanacağı bir döneme girmesine yol açacağını düşünüyorum." dedi.

"25 BAZ PUAN İNDİRİM ADIMI GELEBİLİR"

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek ise toplantıdan 25 baz puan faiz  indirimi adımının gelmesini beklediklerini söyledi.

Muhtemel beklentilerinin üzeri politika faizi ayarlaması durumunda ise  yıl sonu kapanış politika faizi tahminleri olan yüzde 10 seviyesinde aşağı yönlü  güncellemeye gidebileceklerini belirten Gödek, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası'nın gerek piyasa katılımcılarının üzerinde gerçekleşme  gösteren ocak ayı enflasyon rakamları gerek geçtiğimiz hafta içerisinde sonuçları  açıklanan Beklenti Anketi'ndeki hafif yukarı yönlü seyir gerekse lirada gözlenen  baskılanmaya rağmen faiz indirim döngüsü içerisinde kalacağını değerlendiriyoruz.  Türkiye'de finansal koşulların düşük seyrinin bir süre daha dış alem  gelişmelerinde farklı bir eğilim gündeme gelmedikçe korunacağı kanaatindeyiz.  Ocak ayında yapılan 75 baz puanlık faiz indiriminin ardından TCMB'nin şubat ayı  PPK toplantısında da faiz indirim döngüsünü koruyacağını değerlendiriyoruz. Şayet  son birkaç hafta içerisinde lira oynaklık artışı ve ülke risk primindeki sınırlı  yukarı yönlü seyir gözlenmemiş olsaydı faiz indirimi beklentimizi 50 baz puan  düzeyinde belirtebilirdik. Son dönem içerisinde yaşanan lira zayıflamasının TCMB  açısından oyun değiştirici faktör konumunda olduğunu düşünmüyoruz."

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21  ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin 3'te 2'si faizlerde  indirim bekliyor. Ankete göre 7 ekonomist, politika faizinde herhangi bir  değişiklik beklemezken, 14 ekonomist 25-75 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını  tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 3'ü 75 baz puan, 9'u 50 baz puan ve 2'si de 25 baz puan  indirim olacağını öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizine  ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim oldu.




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