AA Finans`ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
20.07.2020 14:07
Son güncelleme : 20.07.2020 14:13
AA
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 14 ekonomistin hiçbiri politika faizinde (bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranı) değişiklik beklemiyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi medyanı ise yüzde 8 olurken, beklentiler yüzde 6 ile yüzde 8,25 arasında yer aldı.
25 Haziran'daki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.
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|% 1,40
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|% 1,16
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|TRGYO
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|IHLGM
|1,80
|123.371.254
|% -0,55
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|VAKBN
|5,06
|265.638.312
|% 1,40
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,6138
|8,6570
|% 0,26
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|Frank
|7,2755
|7,3193
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|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,03
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|Alış
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|Altın Ons
|1.812
|1.813
|2,38
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|Altın Gr.
|399
|399
|0,08
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|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|14,90
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|2.682
|15,30
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|Yarım
|1.296
|1.312
|7,50
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|650
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|Gümüş.Ons
|19,44
|19,48
|0,14
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|Gümüş Gr.
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