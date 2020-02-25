GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Proje finansmanı kredileri 439 milyar TL

25.02.2020 10:33

Son güncelleme : 25.02.2020 10:33
Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanı kredileri risk bakiyesi 2019`da bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 439 milyar liraya ulaştı.



AA

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin "Proje Finansmanı İstatistikleri" açıklandı. Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının proje finansmanına ilişkin istatistiki bilgileri içeren rapor, 20 banka verisinden oluşuyor.

Proje finansmanı kredileri risk bakiyesi Aralık 2019 dönemi itibarıyla  bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 439  milyar liraya yükseldi.  Risk bakiyesinin 400 milyar lirası nakdi, 39 milyar lirası gayri nakdi kredi  şeklinde kullandırıldı.

Toplam taahhüt miktarı 538 milyar liradan (102 milyar dolar) 516  milyar liraya (87 milyar dolar) geriledi. Söz konusu tutar, dolar bazında yüzde  18 geriledi.

Proje finansmanı kredilerinin yüzde 42'si enerji, yüzde 30'u altyapı,  yüzde 10'u gayrimenkul sektörüne kullandırıldı. Diğer sektörlerin toplam  içindeki payı yüzde 18 oldu.

Aralık 2018 itibarıyla 81 milyar dolar olan proje finansmanı kredileri  risk bakiyesi, geçen yılın sonunda yüzde 9'luk düşüşle 74 milyar dolara indi.

Altyapı sektöründe risk bakiyesi değişmeyerek 24 milyar dolar oldu.  Aynı dönem itibarıyla dolar bazında risk bakiyesi, gayrimenkul sektöründe yüzde 18, enerji sektöründe yüzde 13, diğer sektörlerde ise yüzde 15 azaldı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:17115.430
Değişim :  0,56% |  640,61
Açılış :  115.626  
Önceki Kapanış :  114.789  
En Yüksek
115.992 En Düşük
115.387
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 9,08 18 % 14,94  
HATEK 9,38 2.879.951 % 11,14  
GSRAY 4,00 49.405.692 % 11,11  
OYLUM 5,15 3.328.273 % 10,75  
YBTAS 6.222,30 329.782 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8616 7,9010 % -0,23  
Frank 6,1936 6,2309 % -0,47  
Riyal 1,6196 1,6278 % -0,34  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.641 1.641 -18,77  
Altın Gr. 321 321 -5,48  
Cumhuriyet 2.202 2.235 69,00  
Tam 2.198 2.253 71,02  
Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
Gümüş.Ons 18,33 18,37 -0,30  
Gümüş Gr. 3,58 3,58 -0,08  
B. Petrol 56,31 56,31 0,54  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru