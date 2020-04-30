PTT, corona virüs ile mücadele kapsamında daha önce 3 bin TL`ye çıkardığı günlük para çekme limitini 5 bin TL`ye yükseltti.
PTT günlük para çekme limitini yükseltti
30.04.2020 09:07
Son güncelleme : 30.04.2020 09:19
PTT'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"PTT olarak corona virüs hastalığı ile mücadele kapsamında müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda PTT ATM’lerimizden günlük ücretsiz para
çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkardık.
Para çekme işleminizi, PTTKart’ınız ile tüm kamu ATM’lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, PTT ATM’lerimizden tek seferde çekilebilecek nakit tutarı limitini de 1500 TL’den 3 bin TL’ye çıkardığımızı hatırlatmak isteriz."
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 101.213
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|Önceki Kapanış
|: 101.595
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En Düşük
100.579
18:056,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 383,60
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|Önceki Kapanış
|: 382,83
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384,03
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|127.136.882
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|LKMNH
|7,12
|103.116.408
|% -8,01
|
|SODSN
|20,00
|145.373
|% -7,66
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 4,48
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 1,20
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% -0,28
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6578
|8,7012
|% 0,20
|
|Frank
|7,1105
|7,1533
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8455
|1,8548
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|1,46
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.513
|0,60
|
|Tam
|2.520
|2.574
|0,50
|
|Yarım
|1.228
|1.258
|0,30
|
|Çeyrek
|616
|629
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,33
|15,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
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|B. Petrol
|26,19
|26,19
|1,97
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