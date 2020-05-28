Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri görüştü.
Putin ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü
28.05.2020 09:30
Son güncelleme : 28.05.2020 09:30
AA
Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üreticiler arasında varılan petrol üretim kısıntısı anlaşması ele alındı.
OPEC adıyla bilinen ve 23 üyenin bulunduğu OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, geçen ay aldıkları kararla üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar 10 milyon varil azaltma konusunda anlaşmışlardı.
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|
|RYSAS
|6,64
|82.437.403
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,00
|60.287.243
|% 0,00
|
|SAYAS
|3,56
|5.840.061
|% 0,00
|
|VESTL
|13,84
|114.233.071
|% 0,00
|
|TIRE
|6,93
|39.741.569
|% 0,00
|
|RYSAS
|6,64
|82.437.403
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,00
|60.287.243
|% 0,00
|
|SAYAS
|3,56
|5.840.061
|% 0,00
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 0,00
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 0,00
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 0,00
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 0,00
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 0,00
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,00
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3052
|8,3469
|% 0,30
|
|Frank
|6,9813
|7,0233
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8012
|1,8102
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,44
|
|Altın Gr.
|375
|375
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.437
|2.467
|20,10
|
|Tam
|2.508
|2.531
|20,70
|
|Yarım
|1.224
|1.237
|10,10
|
|Çeyrek
|612
|619
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,38
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
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|B. Petrol
|34,12
|34,12
|-0,62
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