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Putin: İşsiz sayısı hala yüksek

16.07.2020 17:02

Son güncelleme : 16.07.2020 17:02
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede tam zamanlı çalışma düzenine geçildiğini ancak işsiz sayısının hala yüksek olduğunu söyledi.



AA

Putin, federal bütçenin planlanmasına ilişkin video konferans  yöntemiyle yetkililerle yaptığı toplantıda, ülke ekonomisini değerlendirdi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ülke ekonomisini kötü  şekilde etkilediğine işaret eden Putin, "Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılası,  nisanda, idari izinlerin ilan edildiği dönemde yüzde 12, mayısta ise yüzde 10,9  geriledi." dedi.

"Durum derhal harekete geçmemizi gerektirdi." diyen Putin, ekonomi  alanındaki tüm sorunların çözülmesinin imkansız olduğunu dile getirdi.

Putin, "Krizin derinliği çok ciddiydi ve olumsuz sonuçları vatandaşlar  tarafından hissedilebildi." değerlendirmesinde bulundu.

"İŞ PİYASASINDAKİ DURUM ZOR"

Rusya'da iş piyasasındaki durumun da zor olduğunu belirten Putin,  "Birçok işletme, normal çalışma rejimine döndü. Şirketler, yarı zamanlı çalışmayı  iptal ediyor, çalışanlarını zorunlu tatillerden döndürüyor. Ancak, işsiz sayısı  yüksek kalmaya devam ediyor. Yaklaşık üç milyon kişi istihdam kurumlarında  kayıtlı." diye konuştu.

Putin, "Ekonomi politikasında en büyük hedefimiz, istihdam seviyesini  iyileştirmek, insanlara çalışma, para kazanma ve ailelerine olanak sağlama  fırsatını vermektir." ifadelerini kullandı.




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