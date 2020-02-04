Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi













AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocak ayında bir önceki aya kıyasla 0,37 puan azalışla 75,72'ye indi. Endeks, Aralık 2019'da 76,09 düzeyinde bulunuyordu.Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, aynı dönemde 1,20 puan artarak 79,59'dan 80,79'a yükseldi.Türk lirasının değeri, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,07 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 0,93 puan azaldı.