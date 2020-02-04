GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

04.02.2020 15:17

Son güncelleme : 04.02.2020 15:17
Reel efektif döviz kuru endeksi, ocakta TÜFE bazında 0,37 puan azalarak 75,72`ye düştü.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocak ayında bir önceki aya kıyasla 0,37 puan azalışla 75,72'ye indi. Endeks, Aralık  2019'da 76,09 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, aynı dönemde 1,20 puan artarak 79,59'dan 80,79'a yükseldi.

Türk lirasının değeri, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,07 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 0,93 puan azaldı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:02121.116
Değişim :  1,57% |  1.873,56
Açılış :  120.476  
Önceki Kapanış :  119.243  
En Yüksek
121.187 En Düşük
120.159
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 11,90 19.167.770 % 19,48  
DITAS 13,31 22.021.361 % 16,14  
HLGYO 1,73 200.630.018 % 16,11  
DOKTA 88,55 31.204.196 % 15,00  
RYSAS 9,75 10.069.153 % 14,84  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7563 7,7952 % 0,06  
Frank 6,1490 6,1860 % -0,32  
Riyal 1,5890 1,5970 % -0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.569 1.570 -6,99  
Altın Gr. 302 302 -1,54  
Cumhuriyet 2.000 2.030 -10,00  
Tam 1.990 2.040 -11,32  
Yarım 962 987 -5,47  
Çeyrek 482 493 -2,74  
Gümüş.Ons 17,70 17,74 0,06  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 0,01  
B. Petrol 54,74 54,74 0,29  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru