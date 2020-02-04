Reel efektif döviz kuru endeksi, ocakta TÜFE bazında 0,37 puan azalarak 75,72`ye düştü.
Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi
04.02.2020 15:17
Son güncelleme : 04.02.2020 15:17
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocak ayında bir önceki aya kıyasla 0,37 puan azalışla 75,72'ye indi. Endeks, Aralık 2019'da 76,09 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, aynı dönemde 1,20 puan artarak 79,59'dan 80,79'a yükseldi.
Türk lirasının değeri, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,07 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 0,93 puan azaldı.
15:02121.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.873,56
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.187
En Düşük
120.159
15:025,9826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0027
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
15:026,6100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
15:02301,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,53
|Açılış
|: 301,90
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,90
|19.167.770
|% 19,48
|
|DITAS
|13,31
|22.021.361
|% 16,14
|
|HLGYO
|1,73
|200.630.018
|% 16,11
|
|DOKTA
|88,55
|31.204.196
|% 15,00
|
|RYSAS
|9,75
|10.069.153
|% 14,84
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,45
|10.583
|% -3,02
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|YBTAS
|3.550,00
|56.930
|% -2,47
|
|THYAO
|14,27
|911.067.065
|% 3,11
|
|PETKM
|4,21
|645.697.967
|% 2,43
|
|HALKB
|7,40
|591.364.387
|% 7,56
|
|SISE
|5,62
|386.055.747
|% 0,72
|
|KRDMD
|2,89
|330.056.293
|% 2,48
|
|PETKM
|4,21
|645.697.967
|% 2,43
|
|HLGYO
|1,73
|200.630.018
|% 16,11
|
|KRDMD
|2,89
|330.056.293
|% 2,48
|
|ISGYO
|1,91
|193.694.824
|% 2,69
|
|ODAS
|2,19
|205.005.095
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7563
|7,7952
|% 0,06
|
|Frank
|6,1490
|6,1860
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5890
|1,5970
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|-6,99
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|-10,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|-11,32
|
|Yarım
|962
|987
|-5,47
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,74
|54,74
|0,29
|
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