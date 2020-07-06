Reel efektif döviz kuru endeksi, haziranda TÜFE bazında 0,67 puan artarak 69,32`ye çıktı.
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
06.07.2020 15:03
Son güncelleme : 06.07.2020 15:03
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziran ayında bir önceki aya kıyasla 0,67 puan artışla 69,32'ye yükseldi. Endeks, Mayıs 2020'de 68,65 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,36 puan artarak 77,43'ten 77,79'a çıktı.
Türk lirasının değeri, haziranda 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 3,01 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 3,73 puan azaldı.
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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14:486,8662
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|Açılış
|: 392,34
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|Önceki Kapanış
|: 392,14
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|% 10,00
|
|PKENT
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|2.726.444
|% 10,00
|
|ORMA
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|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|30.145.627
|% 9,99
|
|TSPOR
|7,41
|433.575.395
|% 9,94
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
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|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,23
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|% 2,22
|
|ODAS
|2,79
|700.090.294
|% 6,49
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|TKFEN
|17,53
|689.392.660
|% 4,22
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|SISE
|5,99
|654.756.664
|% 4,36
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|IHLGM
|1,83
|563.480.939
|% 8,93
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|IHLGM
|1,83
|563.480.939
|% 8,93
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|ODAS
|2,79
|700.090.294
|% 6,49
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|KRDMD
|3,23
|727.984.585
|% 2,22
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|SKBNK
|1,70
|329.775.274
|% 6,25
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|EKGYO
|2,06
|385.037.579
|% 0,98
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5577
|8,6006
|% 0,23
|
|Frank
|7,2660
|7,3097
|% 0,58
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|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,06
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.779
|1.780
|4,42
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|Altın Gr.
|392
|392
|0,13
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|Cumhuriyet
|2.601
|2.640
|-4,00
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|Tam
|2.617
|2.628
|7,60
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|Yarım
|1.271
|1.286
|3,70
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|Çeyrek
|636
|644
|1,80
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|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|0,26
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|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,06
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|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,33
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