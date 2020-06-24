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Rekabetin Korunması Hakkında Kanun`daki değişiklikler Resmi Gazete`de

24.06.2020 09:18

Son güncelleme : 24.06.2020 09:18
Türk rekabet hukuku mevzuatına, Avrupa Birliği mevzuatında yer alan taahhüt ve uzlaşma müesseselerinin kazandırılması amacıyla hazırlanan ve Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Rekabetin Korunması Hakkında Kanun`daki değişiklikler Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



AA

Buna göre, bir ya da birden fazla teşebbüsün, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, ülkenin  bütünü veya bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin  rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya  herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin, diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut  ortaklık paylarının tümünü, bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma  yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere devralması  hukuka aykırı ve yasak olacak.

Rekabet Kurulu, ihbar, şikayet ya da Ticaret Bakanlığının talebi  üzerine veya resen, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "rekabeti sınırlayıcı  anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar", "hakim durumun kötüye kullanılması",  "birleşme veya devralma" maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse, ilgili  teşebbüs veya teşebbüs birliklerine rekabetin tesisi için yerine getirilmesi ya  da kaçınılması gereken davranışları ve teşebbüslerin belirli faaliyetlerini yahut  ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal  tedbirleri nihai kararında bildirecek.

Yapısal tedbirlere ancak daha önce getirilen davranışsal tedbirlerin  sonuç vermediği hallerde başvurulacak. Davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin  nihai kararla tespit edilmesi halinde ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine  yapısal tedbire uyması için en az 6 ay süre verilecek.

UZLAŞMAYLA CEZADA İNDİRİM

Rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya da  arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlallerle ilgili olarak taahhüt  kabul edilmeyecek.

Rekabet Kurulu bir karar verdikten sonra, "kararın alınmasına temel  teşkil eden herhangi bir unsurda esaslı değişiklik olması", "ilgili teşebbüs veya  teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları", "kararın  taraflarca sunulan eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiye dayanılarak verilmiş  olması" halinde tekrar soruşturma açabilecek.

Bu çerçevede Kurul, hakkında soruşturma açılan taraflara, ihlalin  varlığını ve kapsamını kabul ettikleri bir uzlaşma metni sunmaları için kesin bir  süre verecek. Bu süre geçirildikten sonra yapılan bildirimler dikkate  alınmayacak. İhlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai  kararla soruşturma sonlandırılacak.

Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde 25'e kadar indirim  uygulanabilecek. Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, idari para cezası ve  uzlaşma metninde yer alan hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu  yapılamayacak.

Kanunu ihlal ettiği belirlenenlere yazılı savunmalarını 30 gün içinde  kurula göndermeleri tebliğ edilecek. Tarafların gönderecekleri savunmalarına  karşı soruşturmayı yürütmekle görevlendirilenler 15 gün içinde ek yazılı görüş  bildirecek ve bu da tüm Kurul üyeleri ile ilgili taraflara iletilecek. Taraflar  30 gün içinde bu görüşe cevap verebilecekler. Haklı gerekçeler sunulması halinde  bu süreler bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar  uzatılabilecek.

Ayrıca, söz konusu değişikle Rekabet Kurumunun başkan yardımcılarının sayısı da ikiden üçe çıkarılıyor.




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