Renault Fransa`daki fabrikalarını kapattı













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Renault, Fransa'da bulunan fabrikalarını corona virüs salgını nedeniyle gece yarısından itibaren kapattı.Yapılan açıklamada, fabrikaların kapatılması kararının çalışanların corona virüs salgınından korunmaları amacıyla alındığı ifade edildi.Renault'un Fransa'da bulunan 12 tesisinde 18 bin çalışan var.