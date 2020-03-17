Renault, Fransa`daki fabrikalarını corona virüs salgını nedeniyle kapattı.
Renault Fransa`daki fabrikalarını kapattı
17.03.2020 09:13
Son güncelleme : 17.03.2020 09:19
FOREKS
Renault, Fransa'da bulunan fabrikalarını corona virüs salgını nedeniyle gece yarısından itibaren kapattı.
Yapılan açıklamada, fabrikaların kapatılması kararının çalışanların corona virüs salgınından korunmaları amacıyla alındığı ifade edildi.
Renault'un Fransa'da bulunan 12 tesisinde 18 bin çalışan var.
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