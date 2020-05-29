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Renault Grubu, dönüşüm plan taslağını açıkladı

29.05.2020 15:11

Son güncelleme : 29.05.2020 15:19
Renault Grubu, üç yıl içinde sabit giderlerini 2 milyar eurodan fazla azaltmaya yönelik plan taslağını sundu. Sabit maliyetleri azaltma hedefi, grubun rekabet gücünü arttırmasını ve İttifak çatısı altında uzun vadeli gelişimini sağlamayı amaçlıyor.



AA

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup, yıllık sonuçlarını  açıkladığı tarihte vaat ettiği gibi, üç yıl içerisinde 2 milyar avrodan fazla  tasarruf sağlamayı ve yeni bir rekabetçi yapının temellerini atmayı hedefleyen  dönüşüm programını bugün gerçekleştirdiği toplantı ile kamuoyuna duyurdu.  

Şirketin dönüşümünü hızlandırma çalışmasının temelinde yatan etkenler,  grubun karşılaştığı güçlükler, otomotiv endüstrisinin karşı karşıya kaldığı büyük  kriz ve bir an önce hayata geçirilmesi gereken ekolojik dönüşüm olarak  belirlendi.

Müşteriyi önceliklerinin merkezinde tutarak nakit akışı oluşturmak  üzerinde yoğunlaşan plan taslağı, şirketin dayanıklılığını artıracak. Operasyonel  faaliyetlere daha verimli bir yaklaşım getiren taslak, kaynakların daha özenli  bir biçimde yönetilmesi üzerine kurulu.  

TASLAKLA GRUBUN UZUN VADELİ GELİŞİM TEMELLERİNİN ATILMASI AMAÇLANIYOR 

Bununla birlikte, söz konusu plan taslağıyla grubun uzun vadeli  gelişim temellerinin atılması amaçlanıyor. Grubun Fransa'daki faaliyetleri,  elektrikli araçlar, hafif ticari araçlar, döngüsel ekonomi ve yüksek katma  değerli inovasyon gibi gelecek vaat eden stratejik faaliyet alanları üzerinde  yoğunlaşacak.

Fransa'da yoğunlaşacak olan bu büyük bölgesel merkezler, grubun hızlı  toparlanmasında ana rol oynayacak. Grubun Flins ve Guyancourt'daki faaliyetleri  yeniden düzenlenecek. 

Renault Grubu, karlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için  yapmayı planladığı iş gücü düzenlemelerini, sosyal paydaşlar ve yerel kurumlarla  örnek bir diyalog içinde gerçekleştirilmek için her türlü çabayı gösterecek.  İş  gücünü yeniden yapılandırma projesi, yeniden eğitim kurum içi görev  değişiklikleri ve gönüllü ayrılma üzerine kurulu olacak. Üç yıla yayılacak proje  kapsamında, Fransa'da 4 bin 600, dünyanın geri kalanında da 10 binden fazla  pozisyon daha azaltılacak.

"SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Yönetim Kurulu Başkanı  Jean-Dominique Senard, şunları kaydetti:

"Öngörülen dönüşümü başarabilmek ve bu planı uygulayarak grubumuzu  değerine kavuşturmak için varlıklarımıza, değerlerimize ve şirketin yönetimine  olan güvenim tam. Planlanan değişiklikler, uzun vadede şirketin  sürdürülebilirliğinin ve gelişiminin sağlanmasında temel öneme sahip. Birlikte ve  İttifak'ın ortaklarının desteği ile hedeflerimize ulaşacak ve Renault Grubu’nu  gelecek yıllarda otomotiv sektörünün en büyük oyuncularından biri haline  getireceğiz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve planlanan dönüşümün ancak grubumuzun  tüm paydaşlarına saygı gösterilerek ve örnek bir sosyal diyalog yoluyla  gerçekleşebileceğini düşünüyoruz."

Renault geçici İcra Kurulu Başkanı Clotilde Delbos ise "Bu proje,  belirsizlik ve karışıklıklarla dolu bir ortamda müşteri memnuniyetine öncelik  verilerek sağlam ve sürdürülebilir bir performansın garanti edilmesinde hayati  bir rol üstleniyor. Elektrikli araçlar gibi birçok yatırımımızın yanı sıra,  Renault ve İttifak'ın kaynakları ve teknolojisinden güç alarak ve araçlarımızın  geliştirme ve üretim süreçlerindeki karmaşıklığı azaltarak, genel kârlılığımızı  iyileştirmek ve Fransa'da ve dünyada gelişmemizi sağlamak için ölçek ekonomileri  yaratmak istiyoruz. Bu proje, geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacak."  değerlendirmesinde bulundu.

PROJENİN İÇERDİĞİ ANA UNSURLAR

Öte yandan projenin içerdiği ana unsurlar "İttifak'ın yaklaşık 800  milyon avro değerindeki güçlendirilmiş varlıklarından faydalanarak verimliliği  artırmak ve mühendislik maliyetlerini azaltmak" başlığı altında, "Araç tasarım ve  geliştirme faaliyetlerinin verimliliğini artırmak: bileşen çeşitliliğini  azaltmak, standardizasyonu artırmak, İttifak içerisinde Lider-Takipçi  (Leader–Follower) programlarını geliştirmek", "Kaynakları optimize etmek: Yüksek  katma değerli stratejik teknolojilerin geliştirilmesini Ile-de-France'ta bulunan  mühendislik tesislerinde yoğunlaştırmak; yurtdışı Ar-Ge merkezlerinin kullanımını  optimize etmek ve alt yükleniciler görevlendirmek, dijital olanaklardan daha  fazla faydalanarak olanakları optimize etmek" şeklinde belirlendi.

Üretim optimizasyonu ile yaklaşık 650 milyon avro tasarruf hedefleyen  taslak, "Endüstri 4.0 uygulamalarını genelleştirerek tesis dönüşümünü  hızlandırmak" ve "Yeni mühendislik projelerinde uygulama iyileştirmeleri:  Dijitalleşmeyi ve 'tasarımdan- uygulamaya' ilişkisini hızlandırmak" maddelerini  içeriyor.

Endüstriyel kapasiteleri yeniden boyutlandırmak kapsamında da "Küresel  üretim kapasitesini 2019'daki 4 milyon araçtan 2024'e kadar 3,3 milyon araca  çekmek (Harbour referansı), üretime dahil olan işgücünü düzenlemek, Fas ve  Romanya'da planlanan kapasite artırımı projelerinin askıya alınması, grubun,  Rusya'daki üretim kapasitelerinin yeniden düzenlenmesi ve dünya çapında vites  kutusu üretiminin rasyonelleştirilmesi çalışması" gibi konular yer alıyor.

Ayrıca Fransa'da, üretimi optimize etmeye yönelik dört çalışma  hipotezi, başta sosyal ortaklar ve yerel yetkililer olmak üzere tüm paydaşlarla  derinlemesine istişare edilecek. 

PROJELER, ÇALIŞANLARI TEMSİL EDEN KURULUŞLARA SUNULACAK 

Destek operasyonlarının verimliliğinin artırılmasından, yaklaşık 700  milyon avro tasarruf beklenirken, kaynakların daha iyi tahsisi için bazı  faaliyetlerin yeniden yapılandırılması da hedefleniyor.

Grubun temel faaliyetlerinin odak noktasının değiştirilmesi, özellikle  "RRG'nin (Renault Retail Group) Avrupa'daki entegre dağıtım ağının bir bölümü,  Renault Grubu’nun Çin merkezli Dongfeng Renault Automotive Company Ltd. (DRAC)  şirketindeki hisselerinin Dongfeng Motor Corporation'a devredilmesi ve Çin'de  Renault markalı içten yanmalı motorlu binek araç faaliyetlerinin durdurulması"  kollarını kapsayacak.

Diğer yandan söz konusu projeler, yürürlükteki düzenlemelere uygun  olarak çalışanları temsil eden kuruluşlara sunulacak.  




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