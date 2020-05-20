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Renault`a 5 milyar euro kredi

20.05.2020 07:59

Son güncelleme : 20.05.2020 07:59
Renault, 5 milyar euro büyüklüğünde devlet destekli kredi için anlaşmaya vardı.



Fransız araç üreticisi Renault, corona virüs salgınının etkileri ile başa çıkmak için 5 milyar euro tutarında devlet destekli kredi için bankalar ile bir anlaşmaya vardı.

Renault, devlet destekli kredi için görüşmeleri 1 aydır sürdürüyordu.

Renault'dan önce AirFrance KLM devlet destekli kredi için bankalar ile anlaşmıştı.





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