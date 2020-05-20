Renault`a 5 milyar euro kredi

BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|ARTI
|2,59
|1.677.022
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2681
|8,3096
|% -1,24
|Frank
|6,9470
|6,9889
|% -1,60
|Riyal
|1,7992
|1,8082
|% -1,49
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|2,68
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,96
|Cumhuriyet
|2.450
|2.500
|-11,20
|Tam
|2.522
|2.565
|-11,40
|Yarım
|1.231
|1.254
|-5,60
|Çeyrek
|615
|627
|-2,80
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,15
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,83
|0,05
|B. Petrol
|34,91
|34,91
|0,26
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem