Fransa merkezli uluslararası bir süpermarketler zinciri olan Carrefour Group, Brezilya`daki rakibi Makro`nun 30 mağazasını 453.69 milyon dolar karşılığında satın almak için anlaştığını duyurdu.
Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor
17.02.2020 16:15
Son güncelleme : 17.02.2020 16:27
DHA
Makro, Brezilya'daki operasyonlarına ülkenin en zengin bölgesi olan Sao Paulo'daki 24 mağazasında devam edecek. Makro'nun sahibi olan SHV Holding ise herhangi bir işlem fiyatı açıklamadı.
Carrefour satın almayla alakalı haberleri doğrularken, Brezilya medyasında yer alan Makro'nun bütün mağazalarındaki operasyonlarına devam edeceği haberlerini yalanladı.
Bugün, 350 bin çalışanı ile Avrupa'nın bir numaralı perakende zinciri olan Carrefour Group'un 30 ülkedeki 12 bin 300 mağazasını yılda ortalama iki milyar kişi ziyaret ediyor.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,30
|69.635.478
|% 19,96
|
|TSPOR
|5,44
|237.314.957
|% 16,74
|
|GUBRF
|18,06
|303.363.732
|% 15,70
|
|GSRAY
|3,33
|768.642.311
|% 15,63
|
|EGSER
|5,61
|32.592.473
|% 14,26
|
|ERBOS
|24,68
|17.203.774
|% -10,19
|
|HUBVC
|39,82
|50.481.089
|% -7,78
|
|ARSAN
|4,92
|9.487.653
|% -7,34
|
|ARDYZ
|16,82
|32.807.732
|% -6,56
|
|FENER
|16,34
|211.776.921
|% -6,52
|
|ASELS
|29,24
|1.707.603.467
|% 0,55
|
|THYAO
|15,28
|1.484.446.325
|% 2,62
|
|GSRAY
|3,33
|768.642.311
|% 15,63
|
|ODAS
|2,27
|637.397.152
|% 5,58
|
|TUPRS
|112,40
|420.537.711
|% 2,18
|
|ODAS
|2,27
|637.397.152
|% 5,58
|
|GSRAY
|3,33
|768.642.311
|% 15,63
|
|KARSN
|1,93
|200.993.513
|% -2,03
|
|KRDMD
|2,97
|299.129.979
|% 2,41
|
|BJKAS
|2,94
|293.886.077
|% 2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8476
|7,8870
|% -0,36
|
|Frank
|6,1336
|6,1705
|% -0,12
|
|Riyal
|1,6078
|1,6158
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,14
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|2,00
|
|Tam
|2.028
|2.078
|-3,03
|
|Yarım
|980
|1.005
|-1,46
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
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|B. Petrol
|57,16
|57,16
|-0,17
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