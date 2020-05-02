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Resmi Gazete`de yayımlandı! 15 Haziran`a kadar uzatıldı

02.05.2020 10:18

Son güncelleme : 02.05.2020 10:32
Tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması ile bazı bilgi ve belgelerin sunulması için belirlenen süre 15 Haziran`a uzatıldı.



AA

Ticaret Bakanlığı'nın, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının  önlenmesi ve vatandaşların bu hastalıktan korunmasının sağlanması amacıyla  tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması ve heyetlerce ilgili  kişilerden istenen bilgi ve belgelerin sunulması, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi  için belirlenen süreler 30 Nisan'a kadar durdurulmuştu. Salgının yayılma riskinin devam etmesi nedeniyle söz konusu süre 15 Haziran'a kadar uzatıldı.

Tüketici hakem heyetlerine istenen bilgi ve belgelerin sunulması için  verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibariyle 15 gün ve  daha az kalmış ise söz konusu süreler 16 Haziran'dan itibaren 15 gün uzamış  sayıldı.

Heyetlerin başvuru tarihinden itibaren 6 ay ve ilgili mevzuatta öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde 12 ay içinde başvuruları karara bağlama  yükümlülüğü devam ediyor.

Tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için tüketici hakem heyetlerine  başvuru yapmak isteyenler, elektronik ortamda  "https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr" adresi üzerinden ilgili tüketici hakem  heyetlerine başvurularını iletmeye devam edebilecek.






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