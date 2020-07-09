Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarında kullanılacak akaryakıtta özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfıra indirildi.
Resmi Gazete`de yayımlandı! Sıfırlandı...
09.07.2020 09:11
Son güncelleme : 09.07.2020 09:12
AA
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne ve Milli Gemi Sicili'ne kayıtlı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz
araçlarına, miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtta ÖTV sıfırlandı.
Bu uygulamadan kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemiler, ticari yatlar, hizmet ve balıkçı gemileri de yararlanabiliyor.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6380
|8,6813
|% 0,18
|
|Frank
|7,2938
|7,3378
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8236
|1,8328
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|2,26
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.664
|2.679
|5,40
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|2,60
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,87
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,15
|4,16
|0,03
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|B. Petrol
|43,26
|43,26
|-0,04
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