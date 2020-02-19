GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Rosneft`in net karı arttı

19.02.2020 13:06

Son güncelleme : 19.02.2020 13:06
Rusya`nın en büyük petrol şirketi Rosneft`in net karı 2019`da bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 708 milyar rubleye yükseldi.



AA

Rosneft'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin net karı geçen yılın son  çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 158 milyar rubleye ulaştı.

Şirketin net karı geçen yıl ise bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla  yaklaşık 708 milyar rubleye (11,1 milyar dolar) çıktı. Söz konusu dönemde şirket gelirleri de yüzde 5,3 artışla 8,67 trilyon ruble (yaklaşık 136 milyar dolar)  düzeyinde gerçekleşti.

Petrol üretim hacmi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile devam eden anlaşma nedeniyle, geçen yıl değişmeyerek günlük 4,67 milyon varil olurken,  doğal gaz üretimi yüzde 0,5 azalarak yaklaşık 67 milyar metrekübe geriledi.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karı, 2018'de bir  önceki yıla kıyasla yüzde 150 artarak 549 milyar rubleye yükselmişti. Dünyanın en büyük petrol şirketleri arasında yer alan Rosneft, küresel  petrol üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini gerçekleştiriyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:51119.570
Değişim :  -0,00% |  -4,29
Açılış :  120.036  
Önceki Kapanış :  119.574  
En Yüksek
120.465 En Düşük
119.435
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 3,43 414.852.721 % 16,67  
RALYH 8,76 876 % 14,96  
FENER 17,88 191.465.042 % 10,37  
YBTAS 4.480,00 116.480 % 9,53  
TSPOR 7,10 352.724.806 % 9,40  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8688 7,9083 % 0,06  
Frank 6,1384 6,1754 % -0,16  
Riyal 1,6115 1,6196 % -0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.609 1.609 5,68  
Altın Gr. 314 314 1,05  
Cumhuriyet 2.079 2.111 20,00  
Tam 2.069 2.120 19,64  
Yarım 1.000 1.026 9,50  
Çeyrek 501 513 4,75  
Gümüş.Ons 18,36 18,39 0,15  
Gümüş Gr. 3,58 3,59 0,03  
B. Petrol 58,17 58,17 0,42  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru