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`Rus bankalarının karı rekor düzeye geriledi`

10.06.2020 13:38

Son güncelleme : 10.06.2020 13:56
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus bankacılık sektörünün net karının mayısta 500 milyon rubleye düştüğünü belirterek, "Yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle Rus bankacılık sektörünün net karı rekor düzeye geriledi" dedi.



AA

Nabiullina, başkent Moskova’da video konferans yoluyla Rus  parlamentosunun alt kanadı Duma’da ekonomideki gelişmelere dair  değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19’a yönelik tedbirlerin kaldırılmasıyla, ekonomik etkilerin  hemen kaybolmayacağına işaret eden Nabiullina, “Kovid-19, ekonomi ve mali  sistemin kalkınacağı alanlarda ilerledi. Geleceğe artık daha iyimser bakıyoruz  çünkü kısıtlamalar kaldırılıyor ve ticaret tekrar başlıyor. Ancak tahminlerimize  göre ekonominin toparlanması için birkaç çeyrek daha var.” diye konuştu.

Rus bankacılık sektöründe de Kovid-19 etkilerinin hissedildiğini  vurgulayan Nabiullina, “Rus bankalarının net karı bu yılın ilk beş ayında 561  milyar ruble düzeyinde. Ancak bu karın çoğu ilk üç ayda gerçekleşti. Kovid-19  nedeniyle bankacılık sektörünün net karı mayısta 500 milyon rubleyle rekor düzeye  geriledi.” ifadelerini kullandı.

Nabiullina, ülkede enflasyonun beklenen düzeyde devam etmesi nedeniyle  politika faizini daha da indirmek için alan bulunduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Rusya Merkez Bankası, geçen ay aldığı kararla, politika  faizini Şubat 2014’ten bu yana ilk defa yüzde 5,5 seviyesine düşürmüştü.




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