Rusya`nın en büyük ikinci doğal gaz şirketi Novatek`in net karı 2019`da bir önceki yıla göre yüzde 430 artarak 865,4 milyar rubleye yükseldi.
Rus doğal gaz şirketi Novatek`in karı arttı
19.02.2020 15:43
Son güncelleme : 19.02.2020 15:43
AA
Novatek'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin sermaye yatırımları geçen yıl 2018'e göre yüzde 72,8 artarak 162,5 milyar rubleye ulaştı.
Şirketin net karı ise 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 430 artışla 865,4 milyar rubleye (13,6 milyar dolar) çıktı.
Şirket karındaki büyük artışta, Arktik LNG-2 projesindeki yüzde 40'lık hisse satışı etkili oldu. Şirketin doğal gaz üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artarak 74,7 milyar metreküpe çıkmıştı.
15:28118.853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -721,28
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
15:286,0766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0815
En Düşük
6,0483
15:286,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5382
15:28314,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,37
|Açılış
|: 314,10
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,48
|711.379.972
|% 18,37
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|FENER
|18,19
|585.604.733
|% 12,28
|
|TSPOR
|7,14
|430.391.370
|% 10,02
|
|YBTAS
|4.499,10
|354.932
|% 10,00
|
|VERTU
|6,60
|23.767.458
|% -19,90
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|GLRYH
|2,13
|46.626.901
|% -8,97
|
|BOSSA
|11,20
|12.694.716
|% -7,82
|
|GSRAY
|3,71
|1.383.033.235
|% 4,80
|
|THYAO
|14,92
|908.474.179
|% -0,73
|
|ASELS
|29,06
|760.762.662
|% -0,41
|
|BJKAS
|3,48
|711.379.972
|% 18,37
|
|FENER
|18,19
|585.604.733
|% 12,28
|
|GSRAY
|3,71
|1.383.033.235
|% 4,80
|
|BJKAS
|3,48
|711.379.972
|% 18,37
|
|CEMAS
|1,30
|281.954.029
|% 0,78
|
|ODAS
|2,26
|411.033.722
|% -0,88
|
|ISGYO
|1,98
|255.072.722
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8668
|7,9062
|% 0,04
|
|Frank
|6,1504
|6,1875
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6145
|1,6225
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|4,82
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|26,00
|
|Tam
|2.072
|2.124
|23,32
|
|Yarım
|1.002
|1.027
|11,28
|
|Çeyrek
|502
|514
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|58,59
|58,59
|0,84
|