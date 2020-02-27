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Rus piyasalarında düşüş devam ediyor

27.02.2020 17:24

Son güncelleme : 27.02.2020 17:24
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi ve borsasındaki düşüş devam ediyor.



AA

Koronavirüsün Çin dışındaki ülkelere de yayılması ve petrol  fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,7  değer kaybederek 6 Eylül 2019’dan bu yana ilk defa 66 seviyesine, avro karşısında  da yüzde 1,61 düşerek 72,4'e geriledi.

Moskova Borsası (MICEX) endeksi de yüzde 2,46 değer kaybederek 2943  puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 4,2'nin üzerinde azalarak 1399 puana kadar  geriledi.

Analistler, koronavirüsün Çin dışındaki ülkelere de sıçramasının  ardından, farklı ülkelerde de karantina uygulamalarının olabileceği endişesiyle  yatırımcıların risk iştahının azaldığına işaret ediyorlar.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 51,64 dolardan işlem görüyor. Rusya, virüs salgını en büyük ticaret ortaklarından Çin'le sınırını  kapatmış, Çin vatandaşlarına vize vermeyi durdurmuştu.





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