Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus rublesi ve borsasındaki düşüş devam ediyor.
Rus piyasalarında düşüş devam ediyor
27.02.2020 17:24
Son güncelleme : 27.02.2020 17:24
AA
Koronavirüsün Çin dışındaki ülkelere de yayılması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle, Rus rublesi dolar
karşısında yüzde 0,7 değer kaybederek 6 Eylül 2019’dan bu yana ilk defa 66 seviyesine, avro karşısında da yüzde 1,61 düşerek 72,4'e geriledi.
Moskova Borsası (MICEX) endeksi de yüzde 2,46 değer kaybederek 2943 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 4,2'nin üzerinde azalarak 1399 puana kadar geriledi.
Analistler, koronavirüsün Çin dışındaki ülkelere de sıçramasının ardından, farklı ülkelerde de karantina uygulamalarının olabileceği endişesiyle yatırımcıların risk iştahının azaldığına işaret ediyorlar.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 51,64 dolardan işlem görüyor. Rusya, virüs salgını en büyük ticaret ortaklarından Çin'le sınırını kapatmış, Çin vatandaşlarına vize vermeyi durdurmuştu.
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