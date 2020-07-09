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Rus turizm sektöründe kayıplar 1,5 trilyon rubleyi geçti

09.07.2020 13:06

Son güncelleme : 09.07.2020 13:06
Rusya Seyahat Sektörü Birliği (RST) Başkanı Andrey İgnatyev, "Yılın ilk 6 ayında sektörün kaybı 1,5 trilyon rubleyi (yaklaşık 22 milyar dolar) geçti. Kriz öncesi seviyelere dönme sürecinde toparlanma en az 1,5 yıl sürecek." dedi.



AA

İgnatyev, Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını kapsamında Rus turizm sektöründeki duruma ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.

Rus turizm sektöründe yaklaşık 2,5 milyon kişinin istihdam edildiğine işaret eden İgnatyev, "Yaklaşık 6 milyon kişi de turizm bağlantılı sektörlerde  çalışıyor. Turizm sektörünün, Rus ekonomisinde yaşanacak toparlanmanın ana etkenlerden biri olmasını umuyoruz." diye konuştu.

Yaz sezonuyla birlikte sektörde toparlanma sürecine girildiğini  belirten İgnatyev, "Yılın ilk 6 ayında sektörün kaybı 1,5 trilyon rubleyi geçti.  Kriz öncesi seviyelere dönme sürecinde toparlanma en az 1,5 yıl sürecek." dedi.

Rusya ile diğer ülkeler arasındaki uluslararası uçuşların ne zaman  başlamasının beklendiğine ilişkin İgnatyev, "Uçuşlar, ağustos ortasında  başlayabilir. Büyük ihtimalle Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle  başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki havalimanlarının uluslararası uçuşlara tekrar başlamak için  denetimlerinin 13 Temmuz'a kadar tamamlanacağı belirtildi.

Rusya, Kovid-19 nedeniyle uluslararası uçuşlara yönelik yasağı 1 Ağustos'a kadar uzatmıştı.




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