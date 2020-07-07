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Rus yetkili: Krizde en zorlu dönem yeni başlıyor

07.07.2020 16:06

Son güncelleme : 07.07.2020 16:06
Rus devletine bağlı Skolkovo Vakfı Başkanı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya’nın yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle yaşadığı ekonomik zorlukların üstesinden hemen gelemeyeceğini belirterek, “Rusya’nın krizde en zorlu dönemi henüz yeni başlıyor.” dedi.



AA

Rusya’da bir dönem başbakan yardımcılığı görevini de yürüten  Dvorkoviç, INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı tarafından video konferans yoluyla  düzenlenen toplantıda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı “iyimser” ekonomistlerin, krizde dip noktasına ulaşıldığını ve  Avrupa’nın toparlanmaya başladığını savunduğunu anlatan Dvorkoviç, “Bana kalırsa  dip noktasına henüz ulaşmadık. Özellikle de Rusya’nın krizde en zorlu dönemi  henüz yeni başlıyor.” diye konuştu.

Krizin özellikle küçük ve orta boy işletmeleri (KOBİ) etkileyeceğini  belirten Dvorkoviç, “KOBİ’lerin sorunları hala devam ediyor. Özellikle yaz  sonuna, güz dönemine ve belki de yıl sonuna kadar sürecek.” dedi.

KOBİ’lerin üç aydır beklemeye geçerek, “en iyisini umduklarını”  söyleyen Dvorkoviç, “Şimdi bu şirketler kapanmaya başlayacaklar ve ilintili  sorunlar kademeli bir şekilde artacak. Büyük şirketler ise yaz sonuna doğru  üretimlerini kademeli bir şekilde artırmaya başlayacaklar. Fakat yine de kriz  öncesi seviyelerden çok uzak olacaklar.” ifadelerini kullandı.

Dvorkoviç, büyük şirketlerin üretimleri artırmasının, sorunların  azaldığı anlamına gelmediğine işaret ederek, “Sorunlar sadece şimdilik daha az  fark edilir olacak. Fakat büyük sorunlar birikecek ve kriz de bu nedeniyle  kaybolmayacak. Maalesef, birçok sektörde büyük oyuncular pazarı terk edecekler.  En başarılı şirketler ise hayatta kalacaklar. Hükümet, iş dünyasını desteklemek  için elinden geleni yapıyor ancak günün sonunda bazı öncelikleri olmak zorunda.”  değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, bir süre önce yaptığı  açıklamada, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Rus federal bütçesindeki gelir kaybının  1 trilyon rubleyi geçtiğini bildirmişti.

Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ila 6 arasında  küçülmesini öngörüyor.  




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