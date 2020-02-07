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Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

07.02.2020 13:54

Son güncelleme : 07.02.2020 14:03
Rusya Merkez Bankası faizi üst üste altı defa düşürerek yüzde 6 seviyesine çekti.



AA

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun beklentiler dahilinde  ilerlemesi nedeniyle faiz oranlarında 0,25 baz puanlık indirime gidilerek, 6’ya  çekildiği bildirildi.

Ülkedeki enflasyon risklerinin devam ettiğine işaret edilen  açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonominin önemli  oranda yavaşlama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Rusya'da yıl sonu enflasyon oranına ilişkin tahminin yüzde 3,5 ila  4’te muhafaza edildiği açıklamada, Rus ekonomisinde büyümenin 2019’un ikinci  yarısında arttığı belirtildi.

Açıklamada, ileriki toplantılarda faiz indirimine devam edilmesinin  ihtimal dahilinde olduğu da kaydedildi.

Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, Mart 2014'te  yüzde 7 seviyesindeki politika faizi Aralık 2014'te yüzde 17 seviyesine kadar  yükseltilmişti.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden  kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, aralık ayında politika faizini  yüzde 6,25’e kadar düşürmüştü.




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