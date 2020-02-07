Rusya Merkez Bankası faizi üst üste altı defa düşürerek yüzde 6 seviyesine çekti.
Rusya Merkez Bankası faiz indirdi
07.02.2020 13:54
Son güncelleme : 07.02.2020 14:03
AA
Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun beklentiler dahilinde ilerlemesi nedeniyle faiz oranlarında 0,25 baz puanlık indirime gidilerek, 6’ya çekildiği bildirildi.
Ülkedeki enflasyon risklerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonominin önemli oranda yavaşlama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.
Rusya'da yıl sonu enflasyon oranına ilişkin tahminin yüzde 3,5 ila 4’te muhafaza edildiği açıklamada, Rus ekonomisinde büyümenin 2019’un ikinci yarısında arttığı belirtildi.
Açıklamada, ileriki toplantılarda faiz indirimine devam edilmesinin ihtimal dahilinde olduğu da kaydedildi.
Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, Mart 2014'te yüzde 7 seviyesindeki politika faizi Aralık 2014'te yüzde 17 seviyesine kadar yükseltilmişti.
2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, aralık ayında politika faizini yüzde 6,25’e kadar düşürmüştü.
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