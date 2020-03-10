Rusya, ülke varlıklarında bu hafta yaşanan kayıplardan kaynaklanan endişelerin etkisiyle, ruble cinsinden tahvil (OFZ) ihalelerini durdurduğunu açıkladı.
Rusya OFZ tahvil ihalelerini durdurdu
10.03.2020 14:53
Son güncelleme : 10.03.2020 14:53
AA
Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, piyasalarda durum istikrara kavuşana kadar OFZ ihalelerinin durdurulduğu belirtildi.
OFZ ihalelerinin iptaliyle borç piyasalarındaki baskıyı hafifletmenin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, ihalelere tekrar ne zaman başlanacağına dair duyurunun ileriki tarihlerde yapılacağı kaydedildi.
Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Rus piyasaları haftaya yüzde 10’u aşan kayıplarla başlamıştı.
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|DOKTA
|25,52
|5.801.849
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.439.434
|% 14,73
|
|DGATE
|8,09
|40.901.397
|% 12,36
|
|DESPC
|5,50
|24.966.392
|% 12,24
|
|OYAYO
|5,62
|767.681
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|BURCE
|6,51
|1.197.910
|% -3,27
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|THYAO
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|542.835.796
|% 4,53
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|ASELS
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|459.807.991
|% 2,31
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|GARAN
|9,59
|299.219.795
|% 4,47
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|YKBNK
|2,40
|252.817.601
|% 4,80
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|EREGL
|8,88
|134.569.910
|% 4,10
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|YKBNK
|2,40
|252.817.601
|% 4,80
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|IHLGM
|1,31
|91.902.548
|% 3,97
|
|ODAS
|1,94
|132.671.013
|% 3,74
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|THYAO
|10,85
|542.835.796
|% 4,53
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|EKGYO
|1,40
|65.092.743
|% 3,70
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,9523
|7,9922
|% -1,03
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|Frank
|6,5381
|6,5775
|% -1,11
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|Riyal
|1,6254
|1,6336
|% -0,36
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-17,88
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.159
|2.212
|-10,41
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,03
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|Çeyrek
|523
|535
|-2,52
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|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,08
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|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
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