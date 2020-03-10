Rusya OFZ tahvil ihalelerini durdurdu













AA

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, piyasalarda durum istikrara kavuşana kadar OFZ ihalelerinin durdurulduğu belirtildi.OFZ ihalelerinin iptaliyle borç piyasalarındaki baskıyı hafifletmenin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, ihalelere tekrar ne zaman başlanacağına dair duyurunun ileriki tarihlerde yapılacağı kaydedildi.Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Rus piyasaları haftaya yüzde 10’u aşan kayıplarla başlamıştı.