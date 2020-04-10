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Rusya petrol kararından memnun

10.04.2020 18:03

Son güncelleme : 10.04.2020 18:21
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin petrol üretimini azaltma kararından memnun olduğunu bildirdi.



AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin günlük petrol üretimlerini toplam 10 milyon varil azaltma kararıyla ilgili gazetecilerin  sorularını yanıtladı.

Putin'in petrol üretiminin düşürülmesi kararıyla ilgili düşüncesini  aktaran Peskov, "Putin, 22 ülkenin uzlaşmasıyla üzerinde anlaşılan bu kararı  olumlu değerlendiriyor." dedi.

Peskov, Moskova’nın Meksika tarafının da yapıcı pozisyonunu olumlu  karşıladığını kaydederek, Meksika’nın katılımından sonra bu kararın uluslararası  pazar üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Mart'ta Rusya’nın petrol üretimi kısıtlamasını reddetmesini yanlış  olarak değerlendirip değerlendirmediği sorusu üzerine Peskov, şunları kaydetti:

"Hiçbir surette. Rusya, petrol üreten ülkeler arasında, özellikle  şimdi hep birlikte yaşadığımız benzeri görülmemiş zor zamanlarda piyasayı  istikrara kavuşturmak için uluslararası iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan  istikrarlı bir konum sergiliyor."





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