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Rusya`da sanayinin çarkları yavaşladı

22.04.2020 17:29

Son güncelleme : 22.04.2020 17:29
Rusya’da sanayi üretiminin büyüme hızı mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3’ten yüzde 0,3’e geriledi.



AA

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan  verilere göre, bu yıl martta mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış  sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0,3 arttı.

Ülkede şubatta yüzde 3,3 büyüyen sanayi üretimi böylelikle büyüme  hızını geçen ay yavaşlatırken, sanayi üretimi bu yılın ocak-mart döneminde ise  yüzde 1,5 büyüdü.

Öte yandan Rusya’da hafif araç üretimi de yılın ilk çeyreğinde yıllık  bazda yüzde 15,8 azalarak 323 bin adede düştü. Rusya’nın sanayi üretimi 2019’da yıllık bazda yüzde 2,4  büyümüştü.  

 




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