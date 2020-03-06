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`Rusya`nın Davos`u virüs nedeniyle iptal edildi

06.03.2020 13:13

Son güncelleme : 06.03.2020 13:13
"Rusya’nın Davos’u" olarak nitelendirilen, ülkenin en önemli uluslararası etkinliği sayılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.



AA

SPIEF Organizasyon Komitesi Başkanı Andrey Belousov, gazetecilere  yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle haziran ayında düzenlenmesi  planlanan SPIEF’i iptal etme kararı aldıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de her yıl katıldığı SPIEF,  1997’den bu yana düzenleniyordu.

Geçen yılki foruma 145 ülkeden 19 bin kişi katılırken, organizasyon  kapsamında toplam değeri 3 trilyon rubleye ulaşan çeşitli anlaşmalar  imzalanmıştı.

Öte yandan, Moskova Belediyesi, dün aldığı kararla şehirde  koronavirüse yönelik bazı “olağanüstü hal” önlemleri aldı.

Önlemler kapsamında, Çin, Güney Kore, İtalya, İspanya, İran ve Almanya  gibi koronavirüs salgınının tehlikeli boyutta yaygınlaştığı ülkelerden gelen  vatandaşların “kendilerini 14 gün boyunca izole etmeleri" talep edildi.

Şehirde koronavirüs tedavisiyle ilgilenen hastane birimlerine 24 saat  esasına göre çalışma talimatı verilirken, tüm belediye çalışanlarına da  çalıştıkları binalarda termometre bulundurma zorunluluğu getirildi.





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