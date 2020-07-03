Rusya`nın dar tanımlı parasal tabanı geçtiğimiz haftaya göre düşüş gösterdi.
Rusya`nın parasal tabanı daraldı
03.07.2020 12:52
Son güncelleme : 03.07.2020 12:52
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 12 trilyon 781,6 milyar ruble olan parasal taban, 26 Haziran haftası itibarıyla 12 trilyon 752,9 milyar rubleye geldi.
Para tabanının temel içeriğini Merkez Bankası'nın bastığı para
ve bankanın ruble cinsinden zorunlu mevduat rezervleri oluşturuyor.
12:36116.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 46,65
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
12:366,8573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
12:367,7016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
12:36391,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 391,17
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|40.684.889
|% 9,97
|
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METUR
|2,80
|8.606.336
|% 9,80
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|KRDMA
|4,81
|20.298.520
|% -4,56
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|KARSN
|3,50
|539.105.994
|% 6,06
|
|ODAS
|2,65
|511.033.843
|% 3,92
|
|KRDMD
|3,18
|433.159.239
|% -1,85
|
|THYAO
|12,11
|424.846.828
|% -1,22
|
|GARAN
|8,26
|386.956.365
|% -1,20
|
|IEYHO
|1,08
|236.043.206
|% 5,88
|
|ODAS
|2,65
|511.033.843
|% 3,92
|
|ALBRK
|1,82
|351.333.776
|% 3,41
|
|CEMAS
|1,72
|322.061.798
|% 2,99
|
|EKGYO
|2,07
|331.775.829
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5051
|8,5478
|% -0,17
|
|Frank
|7,2133
|7,2568
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,32
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.536
|2.555
|0,80
|
|Tam
|2.611
|2.622
|0,90
|
|Yarım
|1.268
|1.282
|0,40
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,61
|42,61
|-0,53
|